浜理薬品栄養科学は、運動中のリカバリーをサポートするイミダゾールジペプチド・カルノシンをシリーズ最大の400mg配合したサプリメント「カルノパワーSTICK」を、より飲みやすくリニューアルし、販売を開始しました。

浜理薬品栄養科学「カルノパワーSTICK」

運動中でも手軽に摂取できるよう、粉末形状を、粉立ちを抑えた顆粒タイプに改良。

屋外での飲みやすさが向上しました。

さらに、新しいパッケージデザインを採用し、より多くのアスリートのパフォーマンス向上をサポートする製品へと生まれ変わりました。

■商品の特徴

カルノパワーを愛用するアスリートのために開発された、顆粒タイプのスティック。

・ハードなトレーニングや本番に最適な、持ち運びやすい個包装タイプ

・屋外でも摂取しやすい顆粒タイプ

・シリーズ最大量のカルノシン400mgを配合

・飲みやすいグレープフルーツ味

・顆粒タイプで簡単に摂取可能

・クレアチンモノハイドレートを750mg配合

カルノパワーSTICK

(1)シリーズ最大!カルノシン400mg配合

これ一本で、手軽にカプセルタイプの倍量400mgのカルノシンが摂取可能。

パフォーマンスを発揮したいその時を支える、スペシャル配合です。

個包装の顆粒タイプで、携帯しやすく、屋外への持ち運びにも最適です。

(2)瞬発力に欠かせないクレアチンモノハイドレート配合

瞬発的パワーに欠かせないクレアチン。

プロスポーツ選手の多くが愛用しています。

カルノパワーSTICKには、胃酸の影響を受けず、少量摂取で短期間のローディングでも力を発揮する新しいタイプのクレアチン、クレアルカリン(R)を配合。

悩みの後半もパフォーマンスを維持し、ラストスパートを支えます。

ハイスペックのカルノパワーSTICKでレースなどのハードな運動時のスペシャルケアを!

クレアルカリン

■カルノパワーとは

カルノパワーは、中央大学駅伝チームやトヨタ自動車陸上長距離部の吉居 大和選手・湯浅 仁選手、トライアスロンの国際大会出場選手など、多くのトップアスリートに愛用されています。

発売から9年、特に持久力が求められるスポーツシーンで急速に普及しています。

カルノパワー愛用アスリート

カルノパワーは、3つのラインアップでアスリートの快適なスポーツライフを応援します。

『カルノパワーDAILY』:日常的なカルノシン摂取で、コンディショニングをサポート。

『カルノパワーSTICK』:レースの日に最適。

日常使いのカルノパワーDAILY(カプセルタイプ)の倍量のカルノシンを配合した個包装の顆粒タイプ。

『カルノパワーENERGY』:持久力が必要なレース中、手軽にエネルギー補給が可能。

カルノシンとは

■筋脳ペプチド カルノシンとは

カルノシンは、動物の筋肉に多く含まれる成分で、ヒトの筋肉や脳において重要な役割を果たします。

持久力が必要な運動やパワーが求められる瞬発的な動作をサポートするほか、ラストスパートや運動後のリカバリーにも効果的です。

■なぜカルノシンが重要なのか?

カルノシンは、ヒトの筋肉や脳に存在してパフォーマンスをサポートしていますが、食習慣や加齢によって、その体内濃度は不安定。

意識してしっかりと補給することが重要です。

カルノシンを継続して補うことで、パフォーマンスをサポートすることから、アスリートを中心に注目されている成分です。

■カルノシンを選ぶ理由

カルノシンは、イミダゾールジペプチドという成分の一種ですが、ヒトの体内で主に存在し、働いているのはカルノシンです。

中央大学陸上競技部ほか、多くの競技のアスリートにも支持されています。

中央大学陸上競技部 長距離ブロック

■国産・自社製造の安心品質

HAMARIのカルノシンは、国内の厳格な品質管理のもとで製造されています。

イミダゾールジペプチドのサプリメントは日本でも販売されていますが、ヒトの体内に主に存在する「カルノシン」を国内で製造しているのは、HAMARIだけ。

【商品概要】

カルノパワーSTICK商品写真

■カルノパワーSTICK

商品名 : カルノパワーSTICK

フレーバー: グレープフルーツ味

価格 : 1個 3,240円(税込)

内容 : 1個(4.5g×7本)

サイズ : 外装 幅 130mm×高さ 210mm×厚み 35〜40mm

個包装 幅 38mm×高さ 140mm

【販売場所】

ハマリの健康食品公式オンラインショップなど

