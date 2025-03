東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにある「リバティ・ランディング・ダイナー」

ここは地元の人々に愛されているフードスタンドです。

カウンターサービスのお店で、食べ歩きにぴったりなメニューが提供されています☆

東京ディズニーシー「リバティ・ランディング・ダイナー」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント

サービスタイプ:カウンターサービス

ニューヨークの波止場にある機械修理屋の奥さんは料理上手!

旦那さんやお客さんのために腕をふるった料理がいつしか評判になり、故郷の味を伝えるフードスタンドを出すことになりました。

今回はフードスタンド「リバティ・ランディング・ダイナー」のグランドメニューを紹介していきます。

おでん

© Disney

価格:800円

提供期間:2025年1月6日〜

※ご購入の際は、整理券が必要になる場合があります

お出汁の香りが食欲をそそる、あったかいおでん。

大根、さつま揚げ、ソーセージ、ちくわ、こんにゃく、さつまいものニョッキ、エッグが入っています。

大根など、ミッキーシェイプになっているのが可愛い☆

© Disney

また「リバティ・ランディング・ダイナー」では、おでんにプラス1,100円でスーベニアおてふきキャリーを付けることができます◎

スーベニアおてふきキャリーには、「ピーター・パン」と冒険が大好きなロストキッズが元気いっぱい歩いている様子がデザインされ、ベースの生地には、お花や葉っぱなどのネバーランドらしいモチーフがあしらわれています。

中には、市販の携帯用ウェットシートなどが入るので、パーク内はもちろん、おでかけ時に重宝しそう!

グミキャンディー、ミニスナックケース付き(ミニーマウス)

© Disney

価格:1,200円

提供期間:2025年2月17日〜

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

ドレッサーでメイクをする「ミニーマウス」のミニスナックケース。

全体的にパステル調の優しい色味が可愛らしく、ドレッサーの一番下の引き出しを空けるとグミキャンディーが出てきます!

ソフトドリンク

アイスグリーンティー 360円アイスウーロン茶 360円

かわいいおでんがいただけるのは「リバティ・ランディング・ダイナー」だけ☆

東京ディズニーシー「リバティ・ランディング・ダイナー」グランドメニューの紹介でした。

