¡ÖÇ¯Îð¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÁá¤¯Â»³²Çå½þ¤ò¡×ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤òÁ°¤Ë°äÂ²¤é¤¬¹ñ¤ËÍ×Ë¾½ñÄó½Ð
¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¤«¤é20Æü¤Ç30Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢°äÂ²¤é¤¬¹ñ¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤Î²óÉü¤ä¸å·ÑÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¤Ø¤Î¸·Àµ¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ß½èÊ¬¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1995Ç¯3·î20Æü¤Ëµ¯¤¤¿¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤òÁö¤ë3¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤ÇÌÔÆÇ¤Î¥µ¥ê¥ó¤¬¤Þ¤«¤ì¡¢14¿Í¤¬»àË´¡¢6000¿Í°Ê¾å¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢»ö·ï¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿¹â¶¶¥·¥º¥ñ¤µ¤ó¤é°äÂ²¤¬¤¤ç¤¦¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤È¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤òË¬¤ì¡¢ÎëÌÚ³¾Í´Ë¡Ì³Âç¿Ã¤é¤ËÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢¶µÃÄ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤¬Èï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤Ø¤ÎÇå½þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Çå½þ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢5²óÌÜ¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß½èÊ¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å·ÑÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¤Ø¤Î½èÊ¬¤ò¸·Àµ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×Ë¾½ñ¤ÎÄó½Ð¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤¬²¿¤«¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢³èÆ°¤òÉõ¤¸¤³¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë100¡óÇå½þ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤é¤Ïº£·î15ÆüÀµ¸á¤¹¤®¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤Î½¸¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿½¸²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£