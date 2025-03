タイで人気のプチプラコスメブランド「4U2 (フォーユーツー )」が、マルチコスメ “Dear Me Blush(ディアミーブラッシュ)” を3月10日(月)より発売した。

■ディアミーブラッシュ

チーク・リップ・アイカラーにマルチに使える 優秀アイテム。じゅんわり発色&うるみ質感 で、内側からにじむような血色感。

さらに、うさぎの耳をモチーフにしたキュートなパッケージ で、持っているだけで気分が上がるデザインに仕上げられている。

■商品情報

株式会社千空

4U2 ディアミーリキッドブラッシュ税抜1080円 全色 (3.7g)

#01 Love Yourself#02 Be Kind#03 Work Hard#04 Don’t Rush#05 Stay Strong#06 Go Around#07 Wake Up