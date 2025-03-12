¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡Û6¹æÄú¤Ç2Ãå¥²¥Ã¥È¡¡Äê¾¾Í¦¼ù¡¡¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾å¾º
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡ÖG1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£13Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ÃíÌÜ34¹æµ¡¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤«¡£¿û¾ÏºÈ¡¢ÇÏ¾ìµ®Ìé¤Î¾¡Éé¶î¤±¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿4ÆüÌÜ8R¡£¾¡Éé¶î¤±¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿6¹æÄú¤ÎÄê¾¾Í¦¼ù¡Ê23¡áº´²ì¡Ë¤¬6¥³¡¼¥¹¤«¤é2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÇÆâ¤ò¿¤Ó¤Æ¡¢2¥Þ¡¼¥¯¤âµç¶þ¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤é¥°¥Ã¤ÈÁ°¤Ø¡£Á°É¾È½¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤é¤·¤¤Æ°¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¤¨¤ë´¶¤¸¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡Å£¤ò»É¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Àë¸À¡É¡£°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï»Õ¾¢¤ÎÊöÎµÂÀ¤«¤é¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸·¤·¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÄê¾¾¼«Ëý¤Î½ÓÉÒ¥¿¡¼¥ó¤Ç¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡
¡¡5ÆüÌÜ¤Ï4¹æÄú¤Î5R¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£