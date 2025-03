声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ!週替わりで登場するゲストとのトーク!

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A&Gメディアステーション FUN MORE TUNE」!

3月8日のゲストはLiSAさん!

ニューシングル『ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)』について伺いました。

『ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)』はTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2- Arise from the Shadow -』オープニングテーマ。作曲、編曲は澤野弘之さんが手がけています。「俺レベのお話を頂いて、一期のオープニングと劇伴を澤野さんが作られていたんです。澤野さんの血を引き継いでやりたいな、またご一緒したいなと思っていたので、タイミングバッチリなんじゃなかろうかと思ってご相談しました」

最初に聴いた時のLiSAさんの印象は「澤野さんめちゃくちゃ進化してるなと思いました。以前ご一緒した時は、魂も表現の仕方もアウトプットもロックだった。今はそこにいろんなサウンド、少しトランスっぽいもの、ダンスミュージックっぽいもの、ビートが強いものが混ざっていて。“澤野さん飛ぶの!”みたいな、凄く進化を感じましたね」

Stray KidsのFelixさんのゲスト参加もLiSAさんからのオファーでした。「俺レベ自体、原作が韓国ということもあって凄くいいアイデアだなと思って。以前、Stray Kidsさんにお呼ばれして参加させて頂いていたので。それこそStray Kidsのメンバーが日本のアニメを凄く好きで、私のことを知ったのが『crossing field』と言ってて“そんな昔から知っていてくれるんだ!私の方にお呼びしたい”と、めちゃくちゃグッドタイミングなんじゃないかなってご相談したんです」

Felixさんの印象や歌声について聞いてみたところ「あんなにスターなのに、めちゃくちゃ少年でピュア。私たちのことも凄く好いてくれるし、アニメの作品も好きでいてくれる。だけど音楽をやっている時はめちゃくちゃかっこいい!天使なのに王子だし。全部持ってるんですよ!彼の低音はもちろん、どんなパフォーマンスを曲の中でしてくれるのかなっていうのを想像しながらやったんですが、音楽に込めたバトンをきちんと受け取って、私にも返してくれたという印象でした」

韓国のソウルで撮影したMVの話も伺いました。「カメラ前に立っているFelixさんは本当にスターなんですよね。声を活かした、カメラを意識されたパフォーマンスも凄く上手だし。MVの炎は日本じゃできないです。本当に熱くて“ここで私は終わるかもしれないな”って思いました。終わった後は肌が熱々!音に合わせて火をつけたり消したりするタイミングを手動でやられてたんです。みんなでタイミングを合わせないと出来ない作品でしたね」

カップリングの『RED ZONE』はLiSAさんのドキュメンタリーがきっかけで生まれた曲です。「私、洋楽アーティストも凄く好きで、よくコンサートに行くんです。普段自分がやっているロックだけじゃなくて、ダンスミュージックも凄く好きで聞くんですけど、そういう音楽をやられているアーティストさんのライブに行くと、音源とはまた違う迫力を感じるんですよ。私のライブで体験したくなったし、LiSAッ子がどんなふうに乗っかってくるのか、どんなノリになるのか見たくなったっていう気分もあります」

もうひとつのカップリング『うぃっちくらふと』はキタニタツヤさんプロデュースのナンバー。テーマは「無邪気残酷魔法少女になったLiSA」。「もう完全にキタニさんが私にこれを求めてきたなと感じたので私の中の無邪気残酷魔法少女を精一杯出しまた。レコーディングにキタニさんが来て下さってブースの向こう側でスッゴイ踊ってました」

5月は武道館2DAYS!6月は初の北米ツアーを控えているLiSAさん。『ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)』はLiSAさんにとってどんな作品になったのでしょうか?

「新しい私にも挑戦したかったですし、新しいみなさんへの挑戦状でもありますので、ぜひ熱い想いを受け取って、熱くなっていて欲しいなと思います」