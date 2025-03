華が、4thデジタルシングル『Love it ×2 babe』(読み:ラビラビベイベ)をPOPCORN RECORDSより3月14日に配信リリースする。

今作には、全国ツアーでは未発表音源として披露されていた表題曲と、表題曲の“Sped up”バージョンの2曲を収録。華が普段から綴る日記をもとに書き下ろされた等身大のメッセージが込められた1曲となっており、「誰かのためじゃなく、自分らしく生きること」をテーマに、現代を生きるすべての人に向けた楽曲となっている。

作詞にはNozomi Kitay、ビートメイカーにはLazyy(NO NAME’S)を迎え、爽快なキックが駆け抜けるマイアミベースのビートが、楽曲の力強いメッセージを際立たせている。

リアルな言葉が響く“ありのまま”のリリックで〈All eyes on me 弱いままで / All eyes on me 君のままで〉とリフレインされるこのフレーズが象徴するのは、「完璧じゃなくていい、自分らしく輝けばいい」という想い。「誰かの期待や“正解”に縛られることなく、見栄も飾りも捨てて、ありのままの自分を愛していく」というメッセージが、ダンサブルなサウンドに乗せて強く優しく届けられる楽曲に仕上がっている。

さらに、TikTokでの振付チャレンジキャンペーンが実施されることも決定。あわせて、華本人が考えた同楽曲の振付動画が本日3月13日20時頃に公開される。本人と同じ振付動画や歌唱動画、クラブツアーでの撮影動画、お気に入り写真を使用したフォト動画など、同楽曲にまつわる“ラビラビベイベな動画”を公式音源を使用して投稿すると、全員へ『スマホ待ち受け画像』がプレゼントされる。

加えて、リリース当日の3月14日からは、iTunesとレコチョクにてダウンロードキャンペーンを実施。対象ストアにてダウンロード購入のうえ応募した人全員に『あなただけの撮り下ろしメッセージ動画』がプレゼントされる。

・華 コメント

この曲は、自分を愛することの大切さを伝えています。他人のために自分を犠牲にせず、自分自身を大切にすることがテーマです。

“他人の意見に振り回されず、好きなことや嫌いなことに素直になり、自分の弱さをも受け入れてあげてほしい。自分を愛せるのは自分だけだからこそ、ありのままの自分を受け入れてくれる人を大切に。自分のために人生を磨き、心から自分を愛せるようになってほしい”という願いを込めて歌いました。

この曲を通じて、自分磨きの旅に出てみてほしいです。

(文=リアルサウンド編集部)