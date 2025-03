◆ENHYPEN「BEAT AX」2度目の出演

【モデルプレス=2025/03/12】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が8〜9日、神奈川県・横浜アリーナにて開催された日本テレビ主催のグローバルアーティストによる音楽の祭典「BEAT AX Vol.6」に出演。Day2の公演では、GLAYとのコラボステージをサプライズ披露した。2024年に同イベントのVol.2に出演し、今回で2度目の出演となったENHYPEN(JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI)。Day1となる8日の公演はVaundy、ILLIT、Day2の9日の公演はGLAYも出演し、豪華なラインナップを飾った。

◆ENHYPEN、GLAYとサプライズコラボ

◆ENHYPEN、海外アーティスト史上デビュー後最速で日本スタジアム公演開催

今回ENHYPENは計8曲のステージを披露。最近開催した日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』では披露しなかった「Daydream」で盛り上がりを見せると、「No Doubt(Japanese Ver.)」「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」と最新曲で観客を沸かせた。ENHYPEN初のバラードである日本オリジナル曲「BLOSSOM」では会場と一体となって歌声を響かせた。続いて「Scream」「Paranormal」を歌唱し、最後は「Brought The Heat Back」でエネルギー溢れる圧巻のステージで観客を魅了した。Day2の公演では、GLAYとのサプライズコラボステージも。JAYは2024年5月にリリースされたGLAYデビュー30周年記念シングル収録曲の「whodunit−GLAY × JAY(ENHYPEN)−」にフューチャリングで参加、同年6月に開催された「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024−2025」にもサプライズ登場を果たしていた。ENHYPEN初の冠番組『ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます』(日本テレビほか/2024年10月〜12月に放送)にもGLAYがゲストで登場し話題となったが、ENHYPENが全員でGLAYとコラボステージを見せるのは今回が初となった。まずJAYとGLAYによる「whodunit−GLAY × JAY(ENHYPEN)−」で会場の熱気を高めると、続いてENHYPENの人気曲「Drunk-Dazed [Japanese Ver.]」をGLAYのバンドバージョンで披露。GLAYのボーカル・TERUも歌唱に加わるなど、まさかのサプライズ演出に双方のファンからも大きな歓声が巻き起こった。2日間を通してENHYPENならではの特別なステージを見せた。ENHYPENは4月にK-POPボーイグループの中でデビューから最速でアメリカ最大規模の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」のステージに立つ。そして夏には、2024年10月から開催中のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE'』の日本追加公演として、海外アーティスト史上デビュー後最速でスタジアム公演を開催予定。7月5日・6日には味の素スタジアム、8月2日・3日にはヤンマースタジアム長居で初の2都市スタジアムツアーを敢行し、夏のスタジアムならではの特別なステージを展開する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】