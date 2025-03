アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」は、2025年3月11日(火)から、年間フェアメニュー「DELICIOUS JAPAN(デリシャスジャパン)」を開催!

第1弾の春編は「日本のブランド食材」を贅沢に使用した極上の3品が登場。

キャビアや桜海老など、日本のおいしさがぎゅぎゅっとつまったメニューが楽しめます☆

レッドロブスター“DELICIOUS JAPAN -SPRING-“

開催店舗:国内21店

開催期間:2025年3月11日(火)〜2025年4月下旬予定

※在庫に限りがあるため、在庫なくなり次第早期終了の場合がございます。

「DELICIOUS JAPAN」フェアは年4回、四季に合わせ1年を通して展開予定のフェアメニュー。

豊かな自然に恵まれ、美しい四季を感じることのできる日本では、海・山問わずたくさんの食材が存在していて、なかでも、こだわりぬいたブランド食材は唯一無二で非常に価値が高いものです。

今回は、そんな日本のブランド食材を使用したメニュー3種類がラインナップ。

「レッドロブスター」によるこだわりぬいたブランド食材を使ったメニューが楽しめます。

宮崎県産「宮崎キャビアの冷製カッペリーニ」

価格:3,290円(税込3,619円)

倍キャビア+2,000円(税込2,200円)

キャビアの濃厚な旨味と香りに爽やかなディルの香りが加わった極上の一皿。

イタリアの魚醤・コラトゥーラとエクストラバージンオリーブオイルのみでシンプルながら、十分な旨みを感じることができます。

キャビア本来の風味を存分に楽しめます。

使用した「ブランド食材」は、「宮崎キャビア1983バエリクラシック」

G7サミット等各種公式晩餐会や国際線ファーストクラスなどで採用実績のある、日本を代表する国産キャビアのパイオニア。

岩塩のみで薄く味付けをして熟成させ、独特の旨味があり、深みある濃厚かつマイルドな味わいながらとても食べやすく初めてキャビアを食べる方にもおすすめです。

高知県産 「一本釣り土佐鰹〜カルパッチョ仕立て〜」

価格:1,890円(税込2,079円)

国産藁で燻した鮮度抜群の土佐鰹をカルパッチョ仕立てでいただくメニュー。

鰹の豊かな甘みと旨味を引き立てるエクストラバージンオリーブオイルで仕上げてあります。

高知県産・海洋深層水100%の塩「龍宮のしほ」で食べる贅沢な一皿です。

使用した「ブランド食材」は、「日戻り一本釣り土佐鰹」

土佐の伝統“一本釣り”により釣り上げられた初鰹。

昔ながらの日戻り一本釣りは全国で2か所のみで、土佐沖で獲れた地鰹は脂のりがほどよく、非常に品質が良いと評判です。

今回は質の良い国産藁で燻すことにより香ばしい香りと鰹の旨味を引き出しています。

静岡県産「駿河湾産 生桜海老とそら豆のフリット」

価格:1,290円(税込1,419円)

貴重な生の桜海老と春に旬を迎えるそら豆をもち粉でフリットに!

もち粉が海老の旨みを受け止め、おつまみにもぴったり。

香ばしい香りとサクサクの食感がクセになる美味しさです。

使用した「ブランド食材」は、「今村商店の生桜海老」

創業70年の老舗店が扱う桜海老。

駿河湾のみで水揚げされる名物で別名「駿河湾の宝石」とも呼ばれています。

買い付けから出荷まで一括で行っており、また、鮮度・大きさなどを吟味した上で手作業 にて選別作業を行うというこだわりにより品質の高い桜海老を提供しています。

日本のブランド食材をレッドロブスター流にアレンジしていただくご馳走メニュー!

レッドロブスター“DELICIOUS JAPAN -SPRING-“の紹介でした。

【実食レポ】1尾まるごとおいしさを堪能!レッドロブスター「ライブロブスター(スチーム)」 【実食レポ】1尾まるごとおいしさを堪能!レッドロブスター「ライブロブスター(スチーム)」 続きを見る

堂々の1位は「ライブロブスター」!レッドロブスター「2024 REDLOBSTER SELECTION」結果発表 堂々の1位は「ライブロブスター」!レッドロブスター「2024 REDLOBSTER SELECTION」結果発表 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】日本のブランド食材を贅沢に!レッドロブスター“DELICIOUS JAPAN -SPRING-“ appeared first on Dtimes.