◆「SBS人気歌謡」日本開催イベント、レッドカーペット開催決定

【モデルプレス=2025/03/12】4⽉12⽇・13⽇に東京ドームにて開催されるライブイベント『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME powered by SBS INKIGAYO』にて、全出演者が登壇するレッドカーペットイベントが開催されることが発表された。本レッドカーペットイベントは日本初開催となり、『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME』に出演する世界的なアーティストを間近で見られるイベント。抽選招待制となっており、最速先行・二次先行受付でのチケット購入者を対象に、抽選で各日100人が観覧可能だという。

◆イベント概要

『INGALIVE “UNI-CON” in TOKYO DOME』は韓国を代表する⼈気⾳楽番組「SBS⼈気歌謡」の公開収録イベント。2023年の有明アリーナ、2024年のさいたまスーパーアリーナから装いを新たに、今回過去最大規模のスケールで開催する。世界中で注⽬を集めるアーティストが登場し、当日の模様は収録され韓国でオンエアされる。(modelpress編集部)<公演日時>2025年4月12日(土)開場16:00/開演18:00(予定)2025年4月13日(日)開場16:00/開演18:00(予定)<会場>東京ドーム/〒112-0004 東京都文京区後楽1丁⽬3−61<出演者>4月12日:KAI/NMIXX/ TWS/ILLIT/izna(※ユン・ジユンの出演はなし)/SKINZ/and more…4月13日:TAEYANG/NCT MARK/NCT DREAM/aespa/NiziU/xikers/SKINZ/and more…【Not Sponsored 記事】