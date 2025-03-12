＜個人投資家の予想＞ 03月12日 18時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3807) フィスコ 東証グロース
(3825) リミックス 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7201) 日産自 東証プライム
(100000018) 日経平均 東証その他
(7182) ゆうちょ銀 東証プライム
(7270) ＳＵＢＡＲＵ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3807) フィスコ 東証グロース
(3825) リミックス 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(186A) アストロＨＤ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7201) 日産自 東証プライム
(100000018) 日経平均 東証その他
(7182) ゆうちょ銀 東証プライム
(7270) ＳＵＢＡＲＵ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS