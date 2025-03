▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 13本目▶202年3月8日(土) 鹿児島 SR HALL▶書き手:佐々木亮介 (Vo, G)◆ ◆ ◆3月7日昨晩神戸で演奏を終えた後、すぐさま西へ移動し、岡山まで行って止宿。朝のうちに発って鹿児島へ向かう。8時間か9時間かの道程。と言っても自分は積載物の一つとして小さくなっているだけ。車中では概ね惰眠を貪るしかない。まあ寝てりゃ良いんだから楽と言えば楽ではある。弊社の社用車トヨタ・ハイエースワゴン・グランドキャビンは、たった今Googleで検索したところ“上質な空間と十分な荷室のスペースを確保し”ているとのことで、これは体感でその通り、最高じゃん、ありがとう、と言える。でもそれは人間と適量の荷物だけを運ぶ場合の話であって、我々のように楽器だの機材だのを満載するとなると一人一人の占有域に限りが生じる。それでも楽と言えるか。いや俺は言えない。贅沢を言っているのだろうか。それは人による。

