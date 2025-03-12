リリース情報



アルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』2025年3月12日（水）発売楽曲の視聴および購入：https://EOE.lnk.to/TheFirstEdenPu［通常盤（CD）］・品番：WPCL-13628 / 価格：3,300円（税込）・収録内容：CD1. Shooting Star2. Breaker3. Darkside Lotus4. I don't say goodbye5. Don't Look Back6. Unapologetic Freedom7. Doesn't Matter8. Noise-Canceling9. Red Line10. IKIZAMA11. YELLOW CARD *通常盤のみ、配信ナシ［初回限定盤A（CD＋Blu-ray）］・品番：WPZL-32185-6 / 価格：8,250円（税込）［初回限定盤B（CD＋DVD）］・品番：WPZL-32187-8 / 価格：8,250円（税込）・収録内容：CD1. Shooting Star2. Breaker3. Darkside Lotus4. I don't say goodbye5. Don't Look Back6. Unapologetic Freedom7. Doesn't Matter8. Noise-Canceling9. Red Line10. IKIZAMABlu-ray / DVD（「Shooting Star」MV、MVビハインド・ザ・シーン、5人分のMVソロ・バージョン）［WMS限定豪華盤 CD＋グッズ＋Tシャツ（サイズL / XL）］※完全生産限定・サイズL 品番：WPCL-60084 / サイズXL品番：WPCL-60085 価格：10,450円（税込）・収録内容：通常盤CD（「Shooting Star」、「Yellow Card」含む全11曲収録）、アクリルスタンド、Tシャツ（LもしくはXL）Lサイズ：https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4513XLサイズ：https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4514［CD購入特典］・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス：アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング：アンブレラマーカー（個別ソロアー写5体セット）・disk union：コルクコースター・その他CDショップ：クリアファイル※特典クリアファイルの対象店舗はワーナーミュージック・ジャパンのHPをご確認ください。※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。※一部取扱いのない店舗もございます。※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。