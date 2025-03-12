East Of Eden、1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』本日リリース＋「IKIZAMA」MV公開決定
East Of Edenが、1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を本日リリースした。
◆East Of Eden MV
今作ではBABYMETALやSixTONESへの楽曲提供でも注目を集める作家・MEG（MEGMETAL）と、京本大我との共作やDECO*27の編曲等を手がけるHayato Yamamotoが「Shooting Star」のほか、「IKIZAMA」、「I don’t say goodbye」の3曲を担当している。その他、a crowd of rebellionのギタリスト・丸山漠による「Darkside Lotus」のほか、ロックバンド・fadeのリーダー兼ドラマーを務めたruiによる「Don't Look Back」、「Doesn't Matter」や、The Winking Owl・Yomaによる「Unapologetic Freedom」、新鋭プロデューサー・DAIKI(AWSM.)による「Noise-Canceling」、藤永龍太郎 (Elements Garden)による「Red Line」など多種多様な楽曲が全10曲が収録されている。また通常盤は、ドラム・MIZUKIが手掛けたライブ定番曲の「YELLOW CARD」が追加収録された全11曲入りとなっている。
リリース情報
2025年3月12日（水）発売
楽曲の視聴および購入：https://EOE.lnk.to/TheFirstEdenPu
［通常盤（CD）］
・品番：WPCL-13628 / 価格：3,300円（税込）
・収録内容：CD
1. Shooting Star
2. Breaker
3. Darkside Lotus
4. I don't say goodbye
5. Don't Look Back
6. Unapologetic Freedom
7. Doesn't Matter
8. Noise-Canceling
9. Red Line
10. IKIZAMA
11. YELLOW CARD *通常盤のみ、配信ナシ
［初回限定盤A（CD＋Blu-ray）］
・品番：WPZL-32185-6 / 価格：8,250円（税込）
［初回限定盤B（CD＋DVD）］
・品番：WPZL-32187-8 / 価格：8,250円（税込）
・収録内容：CD
1. Shooting Star
2. Breaker
3. Darkside Lotus
4. I don't say goodbye
5. Don't Look Back
6. Unapologetic Freedom
7. Doesn't Matter
8. Noise-Canceling
9. Red Line
10. IKIZAMA
Blu-ray / DVD（「Shooting Star」MV、MVビハインド・ザ・シーン、5人分のMVソロ・バージョン）
［WMS限定豪華盤 CD＋グッズ＋Tシャツ（サイズL / XL）］※完全生産限定
・サイズL 品番：WPCL-60084 / サイズXL品番：WPCL-60085 価格：10,450円（税込）
・収録内容：通常盤CD（「Shooting Star」、「Yellow Card」含む全11曲収録）、アクリルスタンド、Tシャツ（LもしくはXL）
Lサイズ：https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4513
XLサイズ：https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4514
［CD購入特典］
・Amazon.co.jp:メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：アンブレラマーカー（個別ソロアー写5体セット）
・disk union：コルクコースター
・その他CDショップ：クリアファイル
※特典クリアファイルの対象店舗はワーナーミュージック・ジャパンのHPをご確認ください。
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。
※一部取扱いのない店舗もございます。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。
ライブ情報
受付URL：https://w.pia.jp/t/eastofeden2025/
ローチケ：https://l-tike.com/eastofeden/
e+：https://eplus.jp/east-of-eden/
2025年
3月15日（土）会場：愛知・Zepp Nagoya 開場：17時 / 開演：18時
3月16日（日）会場：大阪・Zepp Namba 開場：17時 / 開演：18時
3月19日（水）会場：東京・Zepp DiverCity 開場：18時 / 開演：19時
3月20日（木・祝）会場：東京・Zepp DiverCity 開場：17時 / 開演：18時
3月29日(土)会場：中国・バンダイナムコ上海文化センタードリームホール
開場：18時 / 開演：19時
関連リンク
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