East Of Edenが、1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を本日リリースした。今作ではBABYMETALやSixTONESへの楽曲提供でも注目を集める作家・MEG(MEGMETAL)と、京本大我との共作やDECO*27の編曲等を手がけるHayato Yamamotoが「Shooting Star」のほか、「IKIZAMA」、「I don’t say goodbye」の3曲を担当している。その他、a crowd of rebellionのギタリスト・丸山漠による「Darkside Lotus」のほか、ロックバンド・fadeのリーダー兼ドラマーを務めたruiによる「Don't Look Back」、「Doesn't Matter」や、The Winking Owl・Yomaによる「Unapologetic Freedom」、新鋭プロデューサー・DAIKI(AWSM.)による「Noise-Canceling」、藤永龍太郎 (Elements Garden)による「Red Line」など多種多様な楽曲が全10曲が収録されている。また通常盤は、ドラム・MIZUKIが手掛けたライブ定番曲の「YELLOW CARD」が追加収録された全11曲入りとなっている。

さらに、「IKIZAMA」のミュージックビデオが3月12日21時にバンドのYouTubeチャンネルにてプレミア公開となる。このミュージックビデオでは、MINA(B)が加入して新体制となったこの彼女たちの新たな決意が込められた、バンド初のフルCGの仕上がりとなっているとのことだ。

リリース情報

アルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』

2025年3月12日(水)発売

楽曲の視聴および購入:https://EOE.lnk.to/TheFirstEdenPu



[通常盤(CD)]

・品番:WPCL-13628 / 価格:3,300円(税込)

・収録内容:CD

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA

11. YELLOW CARD *通常盤のみ、配信ナシ



[初回限定盤A(CD+Blu-ray)]

・品番:WPZL-32185-6 / 価格:8,250円(税込)

[初回限定盤B(CD+DVD)]

・品番:WPZL-32187-8 / 価格:8,250円(税込)

・収録内容:CD

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA



Blu-ray / DVD(「Shooting Star」MV、MVビハインド・ザ・シーン、5人分のMVソロ・バージョン)



[WMS限定豪華盤 CD+グッズ+Tシャツ(サイズL / XL)]※完全生産限定

・サイズL 品番:WPCL-60084 / サイズXL品番:WPCL-60085 価格:10,450円(税込)

・収録内容:通常盤CD(「Shooting Star」、「Yellow Card」含む全11曲収録)、アクリルスタンド、Tシャツ(LもしくはXL)

Lサイズ:https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4513

XLサイズ:https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4514



[CD購入特典]

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング:アンブレラマーカー(個別ソロアー写5体セット)

・disk union:コルクコースター

・その他CDショップ:クリアファイル

※特典クリアファイルの対象店舗はワーナーミュージック・ジャパンのHPをご確認ください。

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。

※一部取扱いのない店舗もございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。

ライブ情報

<East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜>

受付URL:https://w.pia.jp/t/eastofeden2025/

ローチケ:https://l-tike.com/eastofeden/

e+:https://eplus.jp/east-of-eden/



2025年

3月15日(土)会場:愛知・Zepp Nagoya 開場:17時 / 開演:18時

3月16日(日)会場:大阪・Zepp Namba 開場:17時 / 開演:18時

3月19日(水)会場:東京・Zepp DiverCity 開場:18時 / 開演:19時

3月20日(木・祝)会場:東京・Zepp DiverCity 開場:17時 / 開演:18時

3月29日(土)会場:中国・バンダイナムコ上海文化センタードリームホール

開場:18時 / 開演:19時

