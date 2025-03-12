ツアー直前リハーサル詳細



AI『25th best tour ←ALIVE→』 ツアー直前リハーサルに、抽選でペア150組300名様をご招待。2月26日（水）発売の『25th THE BEST‐ALIVE』に封入されている＜シリアルコード＞でご応募いただいたお客様の中から、抽選でペア150組300名様を、5月17日〜開催される＜25th best tour ←ALIVE→＞のツアー直前リハーサルにご招待いたします。■対象商品25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST‐ALIVE』・初回限定盤[2CD+Blu-ray] UPXH-29491 ￥7,480(税込)・初回限定盤[2CD+DVD] UPCH-29492 ￥6,930（税込）・DELUXE EDITION[2CD] UPCH-20690/１ ￥4,180（税込）・通常盤[CD] UPCH-20692 ￥2,970(税込)■ツアー直前リハーサル スケジュール日時：2025年5月15日（木）17:00以降を予定会場：埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール※ツアー直前リハーサルは本公演と同内容で行う予定です。※スタート時間は予定となりますので予めご了承ください。詳細はご当選者へご案内いたします。■応募方法下記の対象商品に封入されている「シリアルコード」でご応募いただけます。応募方法に関する詳細は、商品に封入されているシリアルコード記載の用紙をご覧ください。応募受付期間：2025年2月25日（火）12:00〜2025年3月31日（月）23:59当選発表：2025年4月14日（月）12:00以降予定■注意事項・ペアはご当選者様＋1名様＝2名様となります。同行者様のみでのご参加はできません。ご当選されたお客様は、ご参加時にご本人様確認をおこないます。応募情報とご本人様確認書類の内容が異なる場合は、ご参加をお断りする場合がございますのでご注意ください。・シリアルコードを複数お持ちのお客様は、複数応募が可能です。・本券の譲渡、転売等は固くお断りいたします。譲渡、転売等で入手されたシリアルコードは無効となります。