映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』二部作より、【氷の王子】俊(渡邊圭祐)と【御曹司】悠(綱啓永)の2人のイケメンの間で揺れる【女神】麗奈(Koki,)の姿など、胸キュンシーン満載の新場面写真が一挙解禁された。本作は、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)を実写映画化。前編が『女神降臨 Before 高校デビュー編』として3月20日に、後編が『女神降臨 After プロポーズ編』として5月1日に、二部作連続公開される。

誰もが憧れる‟女神“として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の一人、神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう一人の同級生、五十嵐悠役を綱啓永が演じる。今回解禁されたのは、女神・麗奈と2人のイケメンとの胸キュンシーンが満載の新場面写真。すっぴんを隠して過ごす高校生の麗奈(Koki,)は、学年⼀の頭脳を持つクールで謎多き同級生、【氷の王子】俊(渡邊)に“すっぴん姿”を見られてしまう。最大の秘密を知られたことで最初は俊を遠ざけていた麗奈だったが、2人の共通の趣味である“ホラー”をきっかけに、少しずつ距離を縮めていく。写真には、麗奈と俊の憩いの場・ホラーレンタルショップ「デビルパイ」で、麗奈が俊に勉強を教えてもらう姿、2人が文化祭で並んで歩く姿など、互いの距離が徐々に近付いている場面が。俊が麗奈の顔を優しく包み込むシーンでは、普段は笑顔を見せない【氷の王子】俊が麗奈にだけ見せる柔らかい表情に思わず“胸キュン”させられてしまう。麗奈が俊とのデート服を選ぶシーンからは、麗奈のワクワク感も伝わってくる。そのほか、麗奈と俊の同級生で、麗奈に心奪われる【御曹司】悠(綱)に、麗奈がリップを塗ってあげるという、2人の距離がグッと縮まるキュートなシーンも。歌手を目指す悠が文化祭で甘い歌声を披露する姿や、「可愛くなりたい」と悩む悠の妹・りん(瀬名くれあ)にメイクを教えてあげる麗奈の姿、麗奈とふたりの親友、望帆(美山加恋)と藍里(深尾あむ)との教室カットも収めている。さらに、俊に思いを寄せる川島愛美(菅井友香)が麗奈に嫉妬心を燃やす姿からは、恋のライバル同士がぶつかり合う緊迫感が漂う。麗奈のすっぴん姿とメイク姿のギャップをツッコミながらも温かく見守る麗奈の姉・麗美(丸山礼)と弟・麗央(大倉空人)の、今にもお茶目な掛け合いが聞こえてきそうなツーショットも収められ、麗奈を支える家族の温かさも感じさせる。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は3月20日、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より公開。