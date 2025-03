ドラマのキービジュアルが完成！オープニングテーマはMA55IVE THE RAMPAGEの「キミノトコマデ」に決定♪さらに、ジョフウを利用する各話のゲストキャスト陣も一斉解禁！！

テレ東では2025年4月1日(火)から、ドラマチューズ!「ジョフウ ~女性に××××って必要ですか?~」(毎週火曜深夜24時30分~)を放送します。原作は、ヤチナツ氏の著書『真・女性に風俗って必要ですか?~女性用風俗店の裏方やったら人生いろいろ変わった件~』(新潮社)。

昨今注目を集める女性用風俗・通称 女風(ジョフウ)のリアルを、裏方で働く主人公を軸に明るく健やかに描くお仕事ヒューマンドラマです。

主演を務める山崎紘菜が演じる主人公の藤崎アカリは、ひょんなことから“パラディーソ”という女性用風俗店の内勤として働く事に!最初は男性セラピストと女性客のマッチングに四苦八苦しながら、「セックスレスを解消したい」「彼氏を含めて身の回りの男性に疲れてしまった」など多岐にわたるお客様のお悩みに、個性豊かなセラピストたちと協力して寄り添っていく。

そして、そんなアカリを取り巻く、癖強め、キャラ濃いめ!?のキャラクターを演じるのは、山崎樹範、久住小春、遊井亮子、柳ゆり菜、井上雄太。さらに女性用風俗店“パラディーソ”で働く男性セラピストたちを演じるのは、NO.1セラピストとして君臨するリオ役に別府由来。NO.2セラピストのレン役に笠谷朗。良きお兄さんキャラのセラピスト・ユタカ役に白戸達也。全人類のヒモと呼ばれるセラピスト・マルニ役に松本大輝。真面目な新人セラピスト・タロ役に藤林泰也。レンにあこがれている若手セラピスト・リリー役に世古口凌。お調子者のセラピスト・コスモ役に渋江譲二。現れると後光が差す!?不思議な存在感を放つセラピスト・ゴコウ役に橋本淳。と、ドラマオリジナルキャラクターも加わった個性豊かなセラピストが出そろったのは既報の通りですが…。

アカリとセラピストが一挙に集合したドラマのキービジュアルが完成いたしました!

山崎紘菜演じる主人公・アカリを取り巻くセラピストたちと、山崎樹範演じる“パラディーソ”のお父さん的存在の柳楽が一堂に会した、かわいらしく豪華なビジュアルになっています。

オープニングテーマが決定!

さらにオープニングテーマは、MA55IVE THE RAMPAGE の「キミノトコマデ」に決定!!温かくも力強いビートに、背中を優しく押してくれるポジティブなリリックを込めたHIP-HOPチューン。オープニングからぜひご注目ください!!

そして、様々な思いをもってパラディーソを利用する各話ゲストキャスト陣も一斉解禁となります。

男性経験が一度の利用客・ナナ役に、昨今注目を集めるBUMPオリジナルショートドラマ『悪い女』に出演するなど、映画やドラマで活躍中の金井美樹。セラピストに応募してきた大学2年生で、タロとコスモとともに翔子先生の新人研修を受けるスバル役に、人気恋愛リアリティショー番組『今日、好きになりました。』(ABEMA)で注目を集めドラマ・映画などに出演している木村伊吹。夫との夜の関係に悩み、夫にジョフウを提案する妻・サユリ役にドラマや映画・テレビ・CMに幅広く出演中の緒方ありさ。その夫・シンイチ役には、台湾での活躍を経て、話題のドラマ『東京サラダボウル』(NHK)に出演した朝井大智。周りの男性に疲れてしまったOL・神崎保乃役に、谷崎潤一郎の不朽の名作『卍 リバース』で主人公の妻・弥生を演じ大胆な演技が話題の中粼絵梨奈。夫とのセックスレスに悩むサキ役に映画『ラーゲリより愛を込めて』の製作陣が再集結し話題の3月20日公開映画『少年と犬』に出演するさかたりさ。ダブルセラピストを利用する斎藤紫帆役に、さまざまな映画賞を受賞した映画『岬の兄妹』で主演し、体当たり演技で話題の和田光沙。彼氏から暴力を振るわれ、コスモに助けを求めるかのん役に、映画『ベイビーわるきゅーれ』をはじめ、数々のドラマに引っ張りだこの秋谷百音。愛されることに疲れてしまった子役出身のアイドル・小南ちひろ役に昨年SKE48を卒業し、大胆な写真集が話題となる他、舞台やバラエティー番組でも活躍を広げる北野瑠華。新人セラピストとしてパラディーソで働き始めるアミ役に、昨年MBS『恋をするなら二度目が上等』(MBS/TBS)やNHK大河ドラマ「光る君へ」に藤原教通役として出演した姫子松柾。ゴコウの初めての客で、女風についての取材相手となるラビット役に、「フルーツ宅配便」(テレ東)のみず子役や、「下山メシ」(テレ東)に出演した他、舞台・映像・声の出演で幅広い活躍をする原ふき子。女風バーでタロに出会い、ロングで利用する萌子役に、映画「北風アウトサイダー」をはじめ、舞台・映像と幅広く活躍する田中あいみ。彼氏のヒロキの雑な扱いに嫌気がさし家を飛び出してしまったアカリが利用する他店のセラピスト・カイ役に、LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z~Dreams For Children~」第二章から誕生した4人組のボーカル&ラップグループ「WOLF HOWL HARMONY」のSUZUKIが決定しました。

それぞれに形の違う性の悩みを抱え、もがきながら前に進んでいく…

アカリは、そんな彼らの悩み・経験・感情に触れ、個性豊かなセラピストたちと寄り添っていく。

“女風(ジョフウ)”のリアルな裏側を、明るくコミカルに描く、「ジョフウ ~女性に××××って必要ですか?~」にどうぞご期待ください!

アーティストコメント

今回このお話を頂いた際に、どのような楽曲がドラマに合うのかと、メンバーやスタッフと話し合いました。

バラードではないものの、ラップと歌で聴いてくれる人の背中を優しく押してあげられるような曲を作りたいと思い楽曲制作を行いました。心地よいリラックス感とメッセージで心を温かくしてくれる曲に仕上がったのでドラマの世界観にもしっかり合うと思っています。ドラマと併せてぜひお楽しみください。



<プロフィール>

2020年、THE RAMPAGEパフォーマーのLIKIYA、神谷健太、山本彰吾、浦川翔平、鈴木昂秀の5人全員がマイクを握るヒップホップユニット・MA55IVE THE RAMPAGEが誕生!

2020年2月に配信シングル「Determined」でデビュー。2022年12月に「HiGH&LOW THE WORST X」の劇中歌「RIDE OR DIE」、2023年9月には初となるシングルパッケージ「INVADERZ」をリリース!

2024年2月には鈴木昂秀主演映画「ただ、あなたを理解したい」の主題歌「ガーベラ」をリリース、4月からはテレビアニメ「喧嘩独学」のオープニングテーマを担当するなど活動が本格化。8月には1stアルバム「M5V」をリリース。アルバムを引っ提げて自身初の全国ツアー「MA55IVE THE RAMPAGE 1st LIVE TOUR 2024 “M5V”」を開催。2025年4月30日にNEWシングルの発売が決定している。

<番組内容>

ひょんなことから、“パラディーソ”という女性用風俗店、通称・女風(ジョフウ)の内勤として働く事になるアカリ。はじめは風俗業界に対し抵抗があったアカリだが、女風を利用する女性たちの様々な悩みに触れ、個性豊かなセラピストたちと、一人でも多くの女性の要望にこたえるために奮闘していく。





【タイトル】 ドラマチューズ!「ジョフウ ~女性に××××って必要ですか?~」

【放送日時】 2025年4月1日(火)スタート 毎週火曜 深夜24時30分~25時00分

【放送局】 テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

<テレビ大阪>

2025年4月4日(金)スタート 毎週金曜 深夜1時30分~2時00分

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP・TVer・Lemino)にて見逃し配信

▶テレ東HP:

▶TVer:https://tver.jp/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

各話放送終了後から、動画配信サービス Netflix にて独占配信

【原作】 ヤチナツ『真・女性に風俗って必要ですか?~女性用風俗店の裏方やったら人生いろいろ変わった件~』(新潮社バンチコミックス刊)

▶くらげバンチにて連載中

https://kuragebunch.com/episode/14079602755483504728

【出演】 山崎紘菜、柳ゆり菜、久住小春、遊井亮子、井上雄太、別府由来、笠谷朗、白戸達也、松本大輝、藤林泰也、世古口凌、渋江譲二、橋本淳/山崎樹範 ほか

【監督】 加藤綾佳、倉橋龍介、山村淳史、工藤渉

【脚本】 マンボウやしろ、福田晶平、灯敦生

【音楽】 西村大介/DUNK

【オープニングテーマ】 MA55IVE THE RAMPAGE「キミノトコマデ」(rhythm zone)

【エンディングテーマ】 ハカネ「蜃気楼」 (ビクターエンタテインメント)

【プロデューサー】 正井彩夏、鈴木健太郎、西山剛史、神田万理

【制作】 テレビ東京/エイベックス・フィルムレーベルズ

【製作著作】 「ジョフウ ~女性に××××って必要ですか?~」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/jofu/

【公式X】 @jofu_tx https://x.com/jofu_tx

【公式Instagram】

@jofu_tx https://www.instagram.com/jofu_tx

【公式TikTok】 @jofu_tx https://www.tiktok.com/@jofu_tx