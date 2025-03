◆背中ぱっくり純白ドレス◆

アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏(28)がインスタグラムを更新。大胆な衣装がファンを魅了している。

「昼公演のオフショットです セクシーすぎぃ」とつづり、背中を大胆に露出した純白のドレス姿を披露。

「20th Century」の井ノ原快彦がキュレーターを務める新感覚ライブコンサート「Love with the orchestra - INOhara and Women’s -」(東京オペラシティ)の9日の公演に出演したことを明かした。

◆ライブの演出でも活躍◆

背中があらわになったドレス姿の佐々木彩夏

(インスタグラム@ayaka_sasaki_officialより)

この投稿に「セクシーどころじゃない」「大胆なお召し物」「お恵みありがとうございます」などの声が寄せられた。

佐々木はライブの演出家としても活動しており、2016年からは自身のソロコンサートも手がけ4年連続で1万人を動員。19年には総合プロデューサー兼メンバーを務めるグループ「浪江女子発組合」を結成し、ももクロと兼任で活動している。