『家庭教師ヒットマンREBORN！』カフェ＆ショップ開催 水墨画風の新作グッズ！東京・大阪・福岡
『家庭教師ヒットマンREBORN！ in Tree Village Cafe』の開催が決定した。アニメ『家庭教師ヒットマンREBORN！』コラボカフェ＆ポップアップショップで、水墨画風の新作グッズとツリービレッジ限定のカフェメニューが登場する。
【写真】美味そう！『家庭教師ヒットマンREBORN！』カフェ＆グッズたち
＜開催日程＞
【東京】2025年3月22日(土)〜2025年4月9日(水)
【大阪・博多】2025年4月19日(土)〜2025年5月6日(火)
＜開催場所＞
●東京会場
ツリービレッジ東京店
東京スカイツリータウン・ソラマチ ウエストヤード4F
営業時間：SHOP 9:00〜21:00／CAFE 10:00〜21:00(L.O 20:30)
●大阪会場
ツリービレッジ大阪店
大阪府大阪市北区角田町5-15HEP FIVE梅田8階 バンダイナムコ Cross Store 大阪梅田 内
営業時間：SHOP 11:00〜21:00／CAFE 11:00〜20:00（L.O 20:00）
※CAFE イートインスペースご利用時間 20:30まで
●福岡会場
ツリービレッジ博多店
福岡県福岡市博多区住吉一丁目2号74番キャナルシティオーパ博多 サウスビルB1F バンダイナムコ Cross Store 博多内
営業時間：SHOP 10:00〜21:00／CAFE 11:00〜20:00（L.O 19:30）
【写真】美味そう！『家庭教師ヒットマンREBORN！』カフェ＆グッズたち
＜開催日程＞
【東京】2025年3月22日(土)〜2025年4月9日(水)
【大阪・博多】2025年4月19日(土)〜2025年5月6日(火)
●東京会場
ツリービレッジ東京店
東京スカイツリータウン・ソラマチ ウエストヤード4F
営業時間：SHOP 9:00〜21:00／CAFE 10:00〜21:00(L.O 20:30)
●大阪会場
ツリービレッジ大阪店
大阪府大阪市北区角田町5-15HEP FIVE梅田8階 バンダイナムコ Cross Store 大阪梅田 内
営業時間：SHOP 11:00〜21:00／CAFE 11:00〜20:00（L.O 20:00）
※CAFE イートインスペースご利用時間 20:30まで
●福岡会場
ツリービレッジ博多店
福岡県福岡市博多区住吉一丁目2号74番キャナルシティオーパ博多 サウスビルB1F バンダイナムコ Cross Store 博多内
営業時間：SHOP 10:00〜21:00／CAFE 11:00〜20:00（L.O 19:30）