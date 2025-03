サザンオールスターズ『with MUSIC』初出演決定！桑田佳祐＆原由子はトークシーンにも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■サザンオールスターズは、最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』収録曲よりスペシャルライブを披露!

サザンオールスターズが、3月22日19時から放送される『with MUSIC』2時間スペシャルに出演することが決定した。

デビュー47年目を迎え、全国13ヵ所26公演を巡るアリーナ&ドームツアーを開催中のサザンオールスターズ。今回、7年ぶりに日テレ音楽番組でのパフォーマンスが決定した。

1978年6月に「勝手にシンドバッド」でデビューし、47年間、常に日本の音楽シーンの最前線を駆け抜けてきた彼ら。3月19日に10年ぶり16作目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースを控え、大きな注目を集めている。

そんなサザンオールスターズが、満を持して『with MUSIC』に初登場。数々の記録と記憶に残る作品を世に送り続け、時代とともにあらたなアプローチで、常に音楽界をリードする国民的ロックバンドの、待ちに待った最新アルバム収録曲よりスペシャルライブを披露する。

なお『with MUSIC』は、4月から土曜日22時に枠を移動する。そのリニューアルに合わせて新装した番組セットにて、MCの有働由美子と松下洸平が、サザンオールスターズの桑田佳祐と原 由子を最初のトークゲストとしてお迎え。桑田と原による滅多に見られないトークシーンは必見だ。

番組情報

日本テレビ系『with MUSIC』

03/22(土)19:00~20:54

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

出演アーティスト:サザンオールスターズ 他

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp