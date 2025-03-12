¡ÈµÙÍÜÈ¯É½¡É¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¤¢¤¹ÊüÁ÷¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¤Ï¼ýÏ¿Ê¬¡¡ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°ì»þµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù(Ëè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00)¤Î¤¢¤¹13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹º×¤ê¡ª¥³¥ì¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âßÚÎö¡ªËþÌÌ¾Ð´é¤ÊÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡¥²¥¹¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¡¢°û¿©Å¹¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤ÉÆüº¢¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥¤¥é¡õ¥â¥ä¥â¥ä¤Î45Ï¢È¯¤òÁ÷¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¤¤¿ÉÍÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢KEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¤¬¹ðÇò¤·¤¿¡Öº£¤ÎLINE¤Ã¤Æ¥ê¥×¥é¥¤µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á÷¿®¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖ¿®¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ò¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡×¤ËÉÍÅÄ¤Ï¡Ö»È¤ï¤ó¤Ç¤â¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÌÔÎõ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
¡ã½Ð±é¡ä
ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
Ãö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë
ÀÐ¸¶ÎÉ½ã
ÎëÌÚº½±©
¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ê»³ËÜ¹À»Ê¡¢´ØÂÀ¡Ë
¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ë
»³Ç·Æâ¤¹¤º
µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âßÚÎö¡ªËþÌÌ¾Ð´é¤ÊÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡¥²¥¹¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¡¢°û¿©Å¹¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤ÉÆüº¢¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥¤¥é¡õ¥â¥ä¥â¥ä¤Î45Ï¢È¯¤òÁ÷¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¤¤¿ÉÍÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã½Ð±é¡ä
ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
Ãö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë
ÀÐ¸¶ÎÉ½ã
ÎëÌÚº½±©
¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ê»³ËÜ¹À»Ê¡¢´ØÂÀ¡Ë
¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢°ðÅÄÈþµª¡Ë
»³Ç·Æâ¤¹¤º
µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë