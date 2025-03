平井大、TVアニメ『薬屋のひとりごと』EDテーマ「幸せのレシピ」を豪華アレンジで一発撮り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■平井大「また逢う日まで -From THE FIRST TAKE」を3月12日に配信リリース

平井 大が、ミュージシャンによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第529回に登場し、最新曲「幸せのレシピ」を歌唱(※3月12日22時よりプレミア公開)。

「幸せのレシピ」は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』の第2期エンディングテーマ。アニメに登場する、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と謎多き美形の宦官・壬氏、ふたりの関係性を壬氏の目線から描いており、大切な人を思うもどかしさや切なさを歌った心温まる楽曲となっている。

『THE FIRST TAKE』では、本人のギター弾き語りに加え、ピアノ、パーカッション、ベース、そしてストリングスの豪華なアレンジで同曲を披露。

■3月12日に「また逢う日まで -From THE FIRST TAKE」を配信リリース

なお、平井 大は、配信シングル「また逢う日まで -From THE FIRST TAKE」を、3月12日にリリース。この楽曲は、2015年にリリースされて以降、現在ストリーミング再生数1.8億回を超える卒業シーズンにもぴったりの、人気のバラードナンバーとなっており、2月28日に『THE FIRST TAKE』にて披露されたバージョンの音源となっている。

動画が公開された際には、「いつ聴いても心に染みるし素敵な曲。泣いてしまう」「この時期にこの選曲最高、歌うますぎる」などのコメントが数多く寄せられ、YouTubeの人気急上昇チャートにも入るなど話題となった。『THE FIRST TAKE』バージョンでは、ピアノとボーカルだけのエモーショナルなアレンジにも注目だ。

3月14日には“LUCKY BAG”シリーズ第9弾として、EP『美しき日々』も配信リリース。

リリース情報

2025.01.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「幸せのレシピ」

2025.03.14 ON SALE

DIGITAL EP『美しき日々』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

平井 大 OFFICIAL SITE

https://hiraidai.com/