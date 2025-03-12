『SMTOWN LIVE』東京ドーム2days開催決定 東方神起、NCT、aespa、RIIZEら集結【出演予定アーティスト一覧あり】
韓国の大手芸能事務所・SMエンタテインメント所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE』が、創立30周年記念プロジェクトとして日本でも開催されることが12日、発表された。8月9日、10日の2日間にわたって、東京ドームで『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』と題して届ける。
【写真】超豪華！東方神起、aespa、NCT、RIIZEも集結！豪華出演者たち
2024年2月に開催された公演に引き続き、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON（少女時代）、Red Velvet（IRENE＆SEULGI＆JOY)、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISHに加え、BoA、KEY＆MINHO （SHINee）、SUHO＆CHANYEOL＆KAI（EXO）が参加し、2月に韓国でデビューした新人ガールズグループ・Hearts2Heartsなど豪華アーティストが出演する。
30年を網羅するアーティストが一堂に会し、同事務所の音楽とステージを届ける。さらに創立30周年プログラムとして、ファンクラブ会員を対象に特別企画も開催する予定。チケットの先行受付（抽選）は、きょう12日午後6時から各ファンクラブにて受付する。
【『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』】
■出演予定アーティスト
KANGTA、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、HYOYEON（少女時代）、KEY＆MINHO（SHINee）、SUHO＆CHANYEOL＆KAI（EXO）、Red Velvet（IRENE＆SEULGI＆JOY）、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、naevis、Hearts2Hearts、SMTR25
■公演日程
8月9日（土）午後5時開演
8月10日（日）午後3時開演
【写真】超豪華！東方神起、aespa、NCT、RIIZEも集結！豪華出演者たち
2024年2月に開催された公演に引き続き、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON（少女時代）、Red Velvet（IRENE＆SEULGI＆JOY)、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISHに加え、BoA、KEY＆MINHO （SHINee）、SUHO＆CHANYEOL＆KAI（EXO）が参加し、2月に韓国でデビューした新人ガールズグループ・Hearts2Heartsなど豪華アーティストが出演する。
【『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』】
■出演予定アーティスト
KANGTA、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、HYOYEON（少女時代）、KEY＆MINHO（SHINee）、SUHO＆CHANYEOL＆KAI（EXO）、Red Velvet（IRENE＆SEULGI＆JOY）、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、naevis、Hearts2Hearts、SMTR25
■公演日程
8月9日（土）午後5時開演
8月10日（日）午後3時開演