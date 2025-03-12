¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·ª¸¶ÎÍÌð¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡¡Á°Æü¥Õ¥§¥ó¥¹·ãÆÍ¢ªÃ´²Í¤ÇÂà¾ì
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Î¼éÈ÷¤Ç»°ÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÎÈôµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¡£º¸É¨¤È±¦ÏÆÊ¢¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ìÂà¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÓÃæ¸òÂå¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤Ëº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ª¸¶¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¥Õ¥§¥ó¥¹¾×ÆÍ»þ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¸É¨¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤¿¤¿¤áº£¸å¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ª¸¶¤Ïºòµ¨¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Àµ»°ÎÝ¼ê¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡Ö£µÈÖÂÇ¼Ô¡×¸õÊä¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤º¡¢¼¼Æâ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£