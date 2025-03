カンフーポーズを決めて、華麗に後ろ回し蹴りを見せるロボットの動画。「ロボットがここまで進化したのか!」と思わせる一方、人々の間で生まれつつあるかもしれないのが、「ロボットによる反乱」の恐怖です。

↑こういう場面がいつか来るかも

この動画は、カンフーロボットと人間が対面するというもの。人は両手で棒を持って立ち向かおうとしますが、ひるまず前進してくるロボットに終始押されっぱなし。どんどん後ずさりして、わずか5秒後にはロボットの後ろ回し蹴りで手にしていた棒を振り払われてしまうのです。

この動画を公開した中国のロボットメーカー・ユニツリーは先日、中国で行われたイベントでヒト型ロボットを紹介しました。しかし、このときに1台のロボットが群集の柵に近づき、高齢の女性に突進。頭突きしようとしたのです。そして、ロボットが本当に女性を攻撃したのか、それとも単につまづいただけなのか、議論が巻き起こりました。



これらの事実から、ロボットの進化とともに考えなければいけないのが、人間がロボットを安全に制御できなければいけないということ。専門家は、このような人型ロボットを所有する人にさまざまな条件を設定する必要があると指摘しています。ロボットの外観についても、安全性に考慮した設計がなされるべきで、オペレーターの技量も求められます。

先のカンフーロボットと人間との対決動画には、「真似しないでください。マシンから安全な距離を保ちましょう」という注意書きが添えられていますが、ロボットによる致命的な事件が起きる前に、政府などによる規制が必要になるかもしれません。

【主な参考記事】

Yahoo!. This kung fu robot video makes it look like the uprising has already started. March 5 2025

The Conversatioin. This kung fu robot video makes it look like the uprising has already started. February 27 2025

Apitor Robot J プログラミングロボットキット 子供のおもちゃ STEM教育ビルディングブロック 6-in-1リモコ... 10,900円(03/12 21:46時点) Amazon楽天市場 Amazonの情報を掲載しています

※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。