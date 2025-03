セレーナ・ゴメス、婚約者とのイチャラブショットで新曲を発表！「この写真は私たちが付き合ってから初めての写真です」

セレーナ・ゴメスが、音楽プロデューサーの婚約者ベニー・フランコと交際してから初めて撮影したという写真を公開し、ニューシングルのリリースを発表した。日本時間3月12日にインスタグラムを更新し、ベニーの首元に顔を寄せるロマンティックなモノクロセルフィーを投稿したセレーナ。キャプションに「サンセット・ブールバードは私たちのファーストデートだったけれど、新曲のタイトルでもあります」と綴り、3月14日に新曲「Sunset Blvd」を発売することを発表。「追伸:この写真は私たちが付き合ってから初めての写真です」と添えた。

長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムにて「永遠が今始まる…」とキャプションを添え、左手薬指に大きなダイヤモンドリングをはめた写真を公開し、婚約を発表した。2人は先月、ニューアルバム 『I SAID I LOVE YOU FIRST』を3月21日にリリースすることを発表。この時もベニーと写るロマンティックな写真をシェアしていた。シングル「Scared of Loving You」とグレイシー・エイブラムスとコラボした「Call Me When You Break Up」をリリースしている。なおセレーナは先日、ベニーの誕生日を祝い、夕陽をバックにキスする写真や、授賞式で撮影したツーショットなど、ベニーとのラブラブ写真を大量にインスタグラムにて投稿。「あなたに相応しいかは分からないけれど、生まれてきてくれたことに感謝しているのは絶対。ベイビー、誕生日おめでとう」と綴っていた。今回の投稿には、「待ちきれない!」「傑作になるのはもうわかってる。発売を心待ちにしてるよ」「最高にワクワクする」などとコメントが寄せられている。引用:「Selena Gomez」インスタグラム(@selenagomez)