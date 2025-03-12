¡ãÆ°°Õ³ô¡¦£±£²Æü¡ä¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á±«É÷ÂÀÍÛ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò¡¢Êª¸ì¥³ー¥Ý¤Ê¤É
¡¡±«É÷ÂÀÍÛ<5616.T>¡á¸å¾ìµÞ¾å¾º¡£Àµ¸á¤´¤í¡¢´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÉ´ÀïÏ£Ëá¤«¤éÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö£Ó£Ô£Á£Ù¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×»ö¶È¤ò£´·î£±ÆüÉÕ¤Ç¾ù¤ê¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£Ó£Ô£Á£Ù¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Ï¡¢Ì±Çñ¤äÇÀÇñ¡¢¸ÅÌ±²ÈÇñ¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤äÊ¸²½¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡£±«É÷ÂÀÍÛ¤ÏºòÇ¯£¹·î¤ËÉ´ÀïÏ£Ëá¼Ò¤ò´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤·¡¢ÁÐÊý¤Î»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö¶È¾ù¼õ¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢±«É÷ÂÀÍÛ¤Î»ºÄ¾£Å£Ã¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿´ë²è¡¦³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö£Ó£Ô£Á£Ù¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Îµ¡Ç½¤Î³È½¼¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢£²£µÇ¯£±£²·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÀºººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ô£È£Å¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò<3271.T>¡á£³Ï¢Æ¤ÇºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡££±£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢°°²½À®<3407.T>»Ò²ñ¼Ò¤Î°°²½À®¥Ûー¥à¥º¤È¶ÈÌ³¡¦»ñËÜÄó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼óÅÔ·÷¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×Êª·ï³«È¯»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤äÉÔÆ°»º³«È¯¾ðÊó¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥³¥¹¥È¥·¥Ê¥¸ー¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄó·È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°°²½À®¥Ûー¥à¥º¤Ï£³·î£±£³ÆüÉÕ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò³ô¼°£²£·£¹Ëü£µ£¶£°£°³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£¹¡¥£¸£¸¡ó¡Ë¤òÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î»Ô¾ìÆâÎ©²ñ³°¼è°ú¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò¤Î£²£µÇ¯£¶·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó<3097.T>¡á£·£µÆüÀþ¤ò£³¥«·î¤Ö¤ê¥Ö¥ìー¥¯¡£¤Þ¤¿¡¢£±·î£²£¸Æü¤È£²·î£±£°Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿£³£´£µ£°±ß¤É¤³¤í¤Î¥À¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¤ò¾åÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤ä¡Ö´Ý¸»¥éー¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç°û¿©Å¹¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¤Î²ÃÂ®¤Ë²Ã¤¨¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤·Çä¤ê¾å¤²¤Î¿¤Ó¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²·îÅÙ·î¼¡Çä¾å¹â¤ÏÁ´Å¹¥Ùー¥¹¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£±£°¡¥£²¡óÁý¤È£²¥±¥¿¿Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤¹¤ë·Á¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤ËÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ô£ò£õ£å¡¡£Ä£á£ô£á<4416.T>¡á£³Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£¾®Çä´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¤Ï¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬£²¥±¥¿¤Î¿¤Ó¤Ç¡¢±Ä¶È£¶³äÁý±×¤ò¸«¹þ¤à¤Ê¤É¹¥Ä´¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£È£á£ë£õ£è£ï£ä£ï¡¡£Ä£Ù¡¡£Ï£Î£Å¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¹ØÇã¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö£×£É£Ó£Å¡¡£Á£ä£ó¡¡£Â£ò£á£î£ä£Â£ï£ï£ó£ô£å£ò¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¼ý±×´óÍ¿¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤Ïº£½µ¤ËÆþ¤ê²¼¤²Â¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢£·£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È¤Î¾åÊý¥«¥¤Î¥²ò¾Ã¤ËÈ¼¤¤²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û£µ£°²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¾®·¿³ô¤Ç¡¢³ô¼°¼ûµëÌÌ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¾åÃÍ¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ò£å£Ù£õ£õ¡¡£Ê£á£ð£á£î<9425.T>¡áÂçÉý¤Ë£³ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£°·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£´Ç¯£±£±·î～£²£µÇ¯£±·î¡Ë¤ÎÃ±ÆÈ·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÂ»±×¤¬£´£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï£³£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¤³¤È¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£±¡¥£°¡óÁý¤Î£±£³²¯£¸£²£°£°Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¡£¥ê¥æー¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ¸Å¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤äÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÈÎ´ÉÈñ¤òºï¸º¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ü¥ß¥Ã¥¯<4591.T>¡áÆ°Ãû¤·¤¤ê¡£Æ±¼Ò¤ÏÅìµþÂç³ØÈ¯¤ÎÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¥ê¥Ü³Ë»À¡Ê£Ò£Î£Á¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Ê¬»Ò¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÌô¡Ê¥¢¥×¥¿¥ÞーÌô¡Ë¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤Ï£±£°£°±ßÂæ¶áÊÕ¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÆ°Ãû¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Ì£¤ÎÁÇ<2802.T>¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤ËÈ¼¤¦¹³ÂÎ£Æ£ãÎÎ°èÍ»¹ç¤òÍÑ¤¤¤¿Æ°ÂÖ±äÄ¹µ»½Ñ¤Î³«È¯¤È³Ë»À¥¢¥×¥¿¥Þー¤ÈÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¤Î£Æ£ãÎÎ°è¤È¤Î¥³¥ó¥¸¥å¥²ー¥ÈµÚ¤Ó¤½¤Î·ìÃæÈ¾¸º´ü±äÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò½Ð´ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤¹¤ëÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²óÆÃµö½Ð´ê¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë¡Ê£Ð£Å£Ç¡Ë½¤¾þµ»½Ñ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢³Ë»À¥¢¥×¥¿¥Þー¤òÍÑ¤¤¤¿¼¡À¤Âå°åÌôÉÊ¤ÎÌôÊªÆ°ÂÖ¤ò²è´üÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ë»À¥¢¥×¥¿¥Þー¤¬¹³ÂÎ°åÌô¤ÈÆ±Åù¤Ê·ìÃæÂÚÎ±À¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥¿¥Þー°åÌôÉÊ³«È¯¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£Ô£È£Å¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò<3271.T>¡á£³Ï¢Æ¤ÇºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡££±£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢°°²½À®<3407.T>»Ò²ñ¼Ò¤Î°°²½À®¥Ûー¥à¥º¤È¶ÈÌ³¡¦»ñËÜÄó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼óÅÔ·÷¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¼ý±×Êª·ï³«È¯»ö¶È¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤äÉÔÆ°»º³«È¯¾ðÊó¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥³¥¹¥È¥·¥Ê¥¸ー¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄó·È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°°²½À®¥Ûー¥à¥º¤Ï£³·î£±£³ÆüÉÕ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò³ô¼°£²£·£¹Ëü£µ£¶£°£°³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£¹¡¥£¸£¸¡ó¡Ë¤òÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î»Ô¾ìÆâÎ©²ñ³°¼è°ú¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò¤Î£²£µÇ¯£¶·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó<3097.T>¡á£·£µÆüÀþ¤ò£³¥«·î¤Ö¤ê¥Ö¥ìー¥¯¡£¤Þ¤¿¡¢£±·î£²£¸Æü¤È£²·î£±£°Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿£³£´£µ£°±ß¤É¤³¤í¤Î¥À¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¤ò¾åÈ´¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤ä¡Ö´Ý¸»¥éー¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç°û¿©Å¹¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¤Î²ÃÂ®¤Ë²Ã¤¨¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤·Çä¤ê¾å¤²¤Î¿¤Ó¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²·îÅÙ·î¼¡Çä¾å¹â¤ÏÁ´Å¹¥Ùー¥¹¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£±£°¡¥£²¡óÁý¤È£²¥±¥¿¿Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤¹¤ë·Á¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤ËÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ô£ò£õ£å¡¡£Ä£á£ô£á<4416.T>¡á£³Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£¾®Çä´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¤Ï¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬£²¥±¥¿¤Î¿¤Ó¤Ç¡¢±Ä¶È£¶³äÁý±×¤ò¸«¹þ¤à¤Ê¤É¹¥Ä´¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£È£á£ë£õ£è£ï£ä£ï¡¡£Ä£Ù¡¡£Ï£Î£Å¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¹ØÇã¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö£×£É£Ó£Å¡¡£Á£ä£ó¡¡£Â£ò£á£î£ä£Â£ï£ï£ó£ô£å£ò¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¼ý±×´óÍ¿¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤Ïº£½µ¤ËÆþ¤ê²¼¤²Â¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢£·£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È¤Î¾åÊý¥«¥¤Î¥²ò¾Ã¤ËÈ¼¤¤²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û£µ£°²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¾®·¿³ô¤Ç¡¢³ô¼°¼ûµëÌÌ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¾åÃÍ¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ò£å£Ù£õ£õ¡¡£Ê£á£ð£á£î<9425.T>¡áÂçÉý¤Ë£³ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£°·î´üÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£´Ç¯£±£±·î～£²£µÇ¯£±·î¡Ë¤ÎÃ±ÆÈ·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÂ»±×¤¬£´£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï£³£²£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¤³¤È¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£±¡¥£°¡óÁý¤Î£±£³²¯£¸£²£°£°Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¡£¥ê¥æー¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ¸Å¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤äÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÈÎ´ÉÈñ¤òºï¸º¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ü¥ß¥Ã¥¯<4591.T>¡áÆ°Ãû¤·¤¤ê¡£Æ±¼Ò¤ÏÅìµþÂç³ØÈ¯¤ÎÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¥ê¥Ü³Ë»À¡Ê£Ò£Î£Á¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Ê¬»Ò¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÌô¡Ê¥¢¥×¥¿¥ÞーÌô¡Ë¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤Ï£±£°£°±ßÂæ¶áÊÕ¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÆ°Ãû¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Ì£¤ÎÁÇ<2802.T>¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤ËÈ¼¤¦¹³ÂÎ£Æ£ãÎÎ°èÍ»¹ç¤òÍÑ¤¤¤¿Æ°ÂÖ±äÄ¹µ»½Ñ¤Î³«È¯¤È³Ë»À¥¢¥×¥¿¥Þー¤ÈÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¤Î£Æ£ãÎÎ°è¤È¤Î¥³¥ó¥¸¥å¥²ー¥ÈµÚ¤Ó¤½¤Î·ìÃæÈ¾¸º´ü±äÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò½Ð´ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤¹¤ëÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²óÆÃµö½Ð´ê¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë¡Ê£Ð£Å£Ç¡Ë½¤¾þµ»½Ñ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢³Ë»À¥¢¥×¥¿¥Þー¤òÍÑ¤¤¤¿¼¡À¤Âå°åÌôÉÊ¤ÎÌôÊªÆ°ÂÖ¤ò²è´üÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ë»À¥¢¥×¥¿¥Þー¤¬¹³ÂÎ°åÌô¤ÈÆ±Åù¤Ê·ìÃæÂÚÎ±À¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥¿¥Þー°åÌôÉÊ³«È¯¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS