24ºÐ¤Î½÷Í¥¤ËÂ³¤¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤Þ¤ÇÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡Ä´Ú¹ñ¤Ç°ìÅÙºÃÀÞ¤·¤¿¡Ö¥Í¥Ã¥È¼ÂÌ¾À©¡×¤¬ºÆ¤ÓµÄÏÀ¤Ë
½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ËÂ³¤¡¢3·î10Æü¤Ë¤Ï²Î¼ê¤Î¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥Õ¥£¥½¥ó¡¢43¡Ë¤¬ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤ÎÈáÊó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¤Î¡ÈÆàÍîÊ¸²½¡É
·Ù»¡¤Ï¥Õ¥£¥½¥ó¤µ¤ó¤Î»à°ø¤òÄ´ººÃæ¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤È¤âÀ¸Á°¡¢°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌ¿Í¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÌµº¹ÊÌ¤ÊÈðëî¤äµõµ¶¾ðÊó¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼ÂÌ¾À©¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎµÄÏÀ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¤âÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖNAVER¡×¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ä¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤¬ÀèÀ©Åª¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄ¤¸¤ë¤è¤¦¡¢¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖDaum¡×¤â24»þ´Ö¸å¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¾Ã¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¡¼¥¯¡×¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢AI´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Ü¥Ã¥È¡×¤¬¼«Æ°Åª¤ËÈóÉ½¼¨¤Ë¤¹¤ëÂÐºö¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆ¿Ì¾À¤ò°ÍÑ¤·¤¿°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡»ö¸Î¤ÎºÝ¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤«¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎID¤äIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È½à¼ÂÌ¾À©¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Âè21Âå¹ñ²ñ¤Ç¤Ï´ØÏ¢Ë¡°Æ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¼«Æ°ÇÑ°Æ¤È¤Ê¤ê¡¢À©ÅÙ²½¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ¿Í¤â°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2007Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼ÂÌ¾À©¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢²ñ°÷¿ô10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂÌ¾Ç§¾Ú¤òµÁÌ³²½¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2012Ç¯¤Ë·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò²áÅÙ¤Ë¿¯³²¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ°ã·ûÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢À©ÅÙ¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¼«¼çµ¬À©¤äË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÐ±þºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¿Í¡¹¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆ¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼ÂÌ¾À©¤òµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î¼çÄ¥¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¸½ºß¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¿Í¤â°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ã¥Ñ¥ó¡Ê¿©¤Ù¤ëÊüÁ÷¡Ë¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ä¥ä¥ó¡ÊËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤¬¡¢°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÁÊ¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼20¿Í¤ò¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡°ãÈ¿¤ª¤è¤ÓÉî¿«ºá¤ÎÍÆµ¿¤Ç·Ù»¡¤Ë¹ðÁÊ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥«¡¼Ï¢¹ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡¢¡Ö²áµî¤Î¾ðÊó¤òË½Ïª¤·¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç¶âÁ¬¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶²³åÈï³²¤Ë¤âÁø¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼ÂÌ¾À©¤¬É½¸½¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¡¢´Æ»ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤âº¬¶¯¤¤¡£
ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¸¢°Ò¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ¾À©¤¬À¯¼£ÅªÅýÀ©¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊÀ³²¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2007Ç¯¤Ë¼ÂÌ¾À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°IP¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢µ¶Ì¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤ò²óÈò¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¼è¤é¤ì¡¢¼Â¸úÀ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÂç¤¤Ê·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£2011Ç¯7·î¡¢SNS¡Ö¥µ¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÇÂçÎÌ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢¼ÂÌ¾À©¤Î´í¸±À¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²Ã³²¼Ô¤Ø¤Î½èÈ³¶¯²½¤¬É¬Í×¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼ÂÌ¾À©¤ÎÆ³Æþ¤¬¤¹¤°¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂåÂØºö¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤¬¤¢¤ë¡£
²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Ë¡¡ÊDSA¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¤¬Í³²¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È»¶¤òËÉ¤°ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢ÉÔË¡¡¦Í³²¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¹ÔË¡¤Ç¤Ï°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤Î¿å½à¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¿¥ë¥É¥¯¼ýÍÆ½ê¡×¤Î±¿±Ä¼Ô¤Ï¡¢1·î15Æü¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±¿±Ä¼Ô¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Î¼ê¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÍÌ¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈðëîÃæ½ý¤ÎÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
·º»ö»ö·ïÀìÌç¤Î¥Ê¥à¡¦¥ª¥ó¥ÛÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤ÎÌäÂê¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¹¶·â¤Î¼êË¡¤¬¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤Î³È»¶Â®ÅÙ¤â°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤µõµ¶¾ðÊó¤ò³È»¶¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤äX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤Î³È»¶¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¡Ê¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¡Ë¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë