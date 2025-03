タリーズコーヒーが展開する「FUN FAN JAPAN!」プロジェクトから、新メニュー2種が登場。

まろやかな酸味が特長の瀬戸内産レモンを使用した「グリルチキンの瀬戸内レモンパスタ〜青唐辛子風味〜」は、和紅茶とせとかみかんを合わせた「屋久島和紅茶とせとかみかんのシフォン」が発売されます☆

タリーズコーヒー「FUN FAN JAPAN!」プロジェクト「グリルチキンの瀬戸内レモンパスタ〜青唐辛子風味〜/屋久島和紅茶とせとかみかんのシフォン」

発売日:2025年3月19日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

※一部取扱いをしていない店舗があります

「日本国内のすばらしい素材を通し、お客様へ新たな価値体験を届けたい」という思いのもと、タリーズコーヒーでスタートしたプロジェクト「FUN FAN JAPAN!」プロジェクト。

日本生まれの素材を楽しみ、日本のファンになっていもらえるよう、地域ならではの素材を活かしたメニューとその背景にあるストーリーが届けられます。

2025年3月19日からの新メニューとして「グリルチキンの瀬戸内レモンパスタ〜青唐辛子風味〜」と「屋久島和紅茶とせとかみかんのシフォン」が登場です☆

グリルチキンの瀬戸内レモンパスタ〜青唐辛子風味〜

価格:単品 930円(税込)/セット 1,215円(税込)〜

まろやかな酸味が特長の瀬戸内産レモンを使用した、季節限定の「グリルチキンの瀬戸内レモンパスタ〜青唐辛子風味〜」

オイルベースのパスタに瀬戸内レモンのペーストを合わせ、さっぱりとした味わいに仕上げられています。

青唐辛子の程よい辛みがアクセントになった具材には、角切りのグリルチキンやブロッコリー、キャベツで旨みや食感をプラス。

春を彩る爽やかな味わいが、お好みのドリンクと合わせて楽しめます。

屋久島和紅茶とせとかみかんのシフォン

価格:単品 520円(税込)/セット 860円(税込)〜

世界遺産にも登録されている鹿児島県屋久島の自然豊かな地で育まれた和紅茶と、日本生まれの柑橘類である、せとかみかんを合わせた「屋久島和紅茶とせとかみかんのシフォン」

華やかに和紅茶香るふんわりシフォン生地を、爽やかな甘みのせとかみかんソースと、なめらかなホイップクリームでデコレーションされています。

これから迎える新生活シーズンに、日本生まれの素材が際立つ上品な味わいで、ほっとするひとときが過ごせるケーキです。

日本の様々な地域が育む素材の魅力が、くつろぎの空間とともに味わえる「FUN FAN JAPAN!」プロジェクトメニュー。

タリーズコーヒーにて2025年3月19日より販売される「グリルチキンの瀬戸内レモンパスタ〜青唐辛子風味〜」と「屋久島和紅茶とせとかみかんのシフォン」の紹介でした☆

