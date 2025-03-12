TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅòÂôÄ®¤Î»³¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥êー¥¹¥­ーÃæ¤ËÉé½ý¤·¤Æ¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬12Æü¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µß½õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅòÂôÄ®¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11Æü¸á¸å2»þÁ°¡¢ÃËÀ­¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬ÅòÂôÄ®ÅÚÃ®¤ÎÀç¥ÎÁÒ»³¡Ê2026¥áー¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥êー¥¹¥­ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤¬Éé½ý¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤Î¥¹¥­ー¥äー¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãç´Ö¤Î¥¹¥­ー¥äー3¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤·¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°­Å·¸õ¤Ç°ú¤­ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÌëÌÀ¤±¤¿12Æü¤Î¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃËÀ­¤Ï»³Äº¤«¤éËÌÅì¤ËÌó850¥áー¥È¥ë²¼¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï±¦Â­¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£