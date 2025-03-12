ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤äÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É15¼ïÎà¤ÎÍÉ¤ì¤òºÆ¸½¡¡²¬»³¸©¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¡ÖÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¡×³ÆÃÏ¤Ç³èÍÑ¡Ú¤³¤Ä¤³¤ÄËÉºÒ¡Û
²¬»³¸©¤¬2024Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¿·¤·¤¤¡ÖÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¡×
¡¡ËÉºÒ¤ÎÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤³¤Ä¤³¤ÄËÉºÒ¡×¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©¤Ï2024Ç¯¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤äº£¸åµ¯¤³¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÍÉ¤ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¸«»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÈòÆñ·±Îý¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬²¬»³¸©¤¬2024Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿·¸«»Ô¾ÃËÉËÜÉôÍ½ËÉ²Ý¡¿¼ÆÅÄ Å° ²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁÛÄê¤·¤¿ÍÉ¤ì¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÃÏ¿Ì¤Ï15¼ïÎà¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ä·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ³ÆþÈñÍÑ¤ÏÌó5500Ëü±ß¡£2008Ç¯¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅíÂÀÏº¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²¬»³¸©Î©Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤é¤¬¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÜÀî¼þ»°¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö´ù¤Î²¼¤Ë¤â¤°¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ù¤ÎµÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤ÎÏ¤ÇµÓ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´ù¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤Ï2024Ç¯6·î¤«¤é¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤ËÂß¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ·±Îý¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù6500¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂÎ¸³¤·¤¿»ùÆ¸¤Ï―¡Ë
¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÂÎ¸³¤òËÜÅö¤ÎÃÏ¿Ì¤Î»þ¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¿·¸«»Ô¾ÃËÉËÜÉôÍ½ËÉ²Ý¡¿¼ÆÅÄ Å° ²ÝÄ¹¡Ë
¡Ö°ìÅÙ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÉ¤ì¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï¹ÔÆ°ÎÏ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¿·¸«»Ô¾ÃËÉËÜÉô¡¿²¬粼ÎµÀ¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ù¤¬¤¢¤ì¤Ð´ù¤Î²¼¤Ë¤â¤°¤ë¤È¤«¡¢²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ÎÏÓ¤ò»È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤È¤Ã¤µ¤Ëµ¯¤³¤»¤ë¹ÔÆ°¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÂÎ¸³¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï³ÆÃÏ°è¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£