À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡ª¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤È¥À¥Ö¥ë²òÀâ¤¬·èÄê
¥×¥íÄÌ»»525ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
À¶¸¶»á¤Ï¡¢4·î15Æü(²ÐÍË)µð¿Í¡ßDeNAÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÆüÊÆ¤ÇÌ¾¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÅê¼ê¤ÎÌÁÍ§¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê57¡áÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤ÈW²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÇ®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡Öµð¿Í¡×¤È¡ÖDeNA¡×¤Î°ìÀï¤òÆó¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢À¶¸¶»á¤Èº´¡¹ÌÚ»á¤Î·Ú²÷¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¸¶»á¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ½é¤Î²òÀâ¤½¤·¤Æµ×¡¹¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£