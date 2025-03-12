·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡ÙFOD¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù¤ò¡¢26Æü0»þ¤«¤éÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù
¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¡ÖÂè4²óË·¤Ã¤Á¤ã¤óÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉßÂ¼ÎÉ»Ò»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò2024Ç¯¤Ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Î¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ÈÉô¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
ºî¼Ô¼«¿È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿°¦É²¸©Î©¾¾»³Åì¹âÅù³Ø¹»¥Ü¡¼¥ÈÉô¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÀÄ½Õ¾®Àâ¤Î·æºî¤¬¡¢½é¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£ËÜºî¤Ï¡¢Âè48²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ Í¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÃø¼Ô¡¢ÉßÂ¼ÎÉ»Ò¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë°¦É²¸©Î©¾¾»³Åì¹âÅù³Ø¹»¤Ç¡¢½¸ÃÄÁö¤ò¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¸ß¤¤¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë°Ù¤Î¡Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¡É¤È¤·¤Æ1965Ç¯º¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ý¤±À¼¡£±¿Æ°²ñ¡¢ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤äÉô³èÆ°¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»þ¤Ê¤É¡¢°¦É²¸©Î©¾¾»³Åì¹âÅù³Ø¹»ÅÁÅý¤Î³Ý¤±À¼¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
³Ø¹»¤ò¤¢¤²¤Æ¥Ü¡¼¥È¤Î¥¯¥é¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°ÄÅÅì¹â¹»¡£Ã¯¤â¤¬Á´ÎÏ¤Ç¶¥µ»¤ËÄ©¤àÃæ¡¢£²Ç¯À¸¤ÎÂ¼¾å±Ù»Ò¤Ï¤Ò¤È¤êÀÃ¤á¤¿É½¾ð¤À¡£ºÍÇ½¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ä¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Î±Ù»Ò¤Ï¡¢¾¡Éé¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±Ù»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¹â¶¶Íü°áÆà¤È¤¤¤¦Å¾ÆþÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿Íü°áÆà¤Ï¡¢±Ù»Ò¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Îº´ÇìÉ±¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÇÑÉô¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ÈÉô¤ÎÉü³è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£Æ±³ØÇ¯¤ÎÊ¼Æ¬Ì¯»Ò¤È°æËÜ¿¿Í¥Èþ¤¬ÆþÉô¤·5¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¾µÁÂß¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿±Ù»Ò¤â½Â¡¹½é¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»î¹çÅöÆü¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Îº¹¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Ù»Ò¤¿¤Á¡£Á´°÷¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢±Ù»Ò¤¬¥ª¡¼¥ë¤òºÆ¤Ó°®¤ê¤·¤á¤ë¡£¡Ö»ä¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦±Ù»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢£µ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£
(C)¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù
¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡Ù¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¡ÖÂè4²óË·¤Ã¤Á¤ã¤óÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉßÂ¼ÎÉ»Ò»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò2024Ç¯¤Ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Î¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ÈÉô¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÃø¼Ô¡¢ÉßÂ¼ÎÉ»Ò¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë°¦É²¸©Î©¾¾»³Åì¹âÅù³Ø¹»¤Ç¡¢½¸ÃÄÁö¤ò¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¸ß¤¤¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë°Ù¤Î¡Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¡É¤È¤·¤Æ1965Ç¯º¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ý¤±À¼¡£±¿Æ°²ñ¡¢ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤äÉô³èÆ°¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»þ¤Ê¤É¡¢°¦É²¸©Î©¾¾»³Åì¹âÅù³Ø¹»ÅÁÅý¤Î³Ý¤±À¼¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
³Ø¹»¤ò¤¢¤²¤Æ¥Ü¡¼¥È¤Î¥¯¥é¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°ÄÅÅì¹â¹»¡£Ã¯¤â¤¬Á´ÎÏ¤Ç¶¥µ»¤ËÄ©¤àÃæ¡¢£²Ç¯À¸¤ÎÂ¼¾å±Ù»Ò¤Ï¤Ò¤È¤êÀÃ¤á¤¿É½¾ð¤À¡£ºÍÇ½¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ä¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Î±Ù»Ò¤Ï¡¢¾¡Éé¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢±Ù»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¹â¶¶Íü°áÆà¤È¤¤¤¦Å¾ÆþÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿Íü°áÆà¤Ï¡¢±Ù»Ò¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Îº´ÇìÉ±¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÇÑÉô¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ÈÉô¤ÎÉü³è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£Æ±³ØÇ¯¤ÎÊ¼Æ¬Ì¯»Ò¤È°æËÜ¿¿Í¥Èþ¤¬ÆþÉô¤·5¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¾µÁÂß¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿±Ù»Ò¤â½Â¡¹½é¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»î¹çÅöÆü¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Îº¹¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Ù»Ò¤¿¤Á¡£Á´°÷¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢±Ù»Ò¤¬¥ª¡¼¥ë¤òºÆ¤Ó°®¤ê¤·¤á¤ë¡£¡Ö»ä¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦±Ù»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢£µ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£
(C)¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ