◆中条あやみ、約6年ぶり「TGC熊本」出演

【モデルプレス=2025/03/12】2025年4月12日にグランメッセ熊本(熊本県上益城郡益城町)にて開催される「麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」の追加出演者が解禁された。ゲストモデルとして、登場の瞬間から、圧倒的“美”でランウェイを染めるTGCを代表する人気モデルで、女優としても『君と世界が終わる日に』、『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』、4月25日に公開を控える映画『#真相をお話しします』をはじめとする数々の話題作に出演。デビューから14年、28歳の誕生日となった2月4日には、九州・阿蘇の壮大な自然の中で撮り下ろした初のフォトエッセイ『明日へのことば』をリリースした中条の『TGC熊本2019』以来、約6年ぶりの『TGC熊本』出演が決定した。

◆ウエンツ瑛士、MCに就任

◆「TGC熊本2025」ブランドラインナップ発表

◆「TGC熊本2025」開催概要

メインアーティストには、BTS、SEVENTEENらを擁するHYBE MUSIC GROUPレーベルのYX LABELSが手掛ける日本発のグローバルグループ・&TEAMが追加決定。2024年5月より、春夏秋冬をテーマに4作品をリリースし、冬をテーマに2024年12月18日にリリースした2nd ALBUM『雪明かり(Yukiakari)』は、総出荷数は68万枚超えと大きな注目を集め、2024年12月27日にバンコクで開催されたアジア最大級の授賞式『第9回アジアアーティストアワード』では「アイコン賞」を受賞。2025年5月からは、国内4都市に、ジャカルタ、ソウル、台北、バンコク、香港を加えたアジア9都市を巡る初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’』の開催を控える彼らが、TGC最長クラスの約45mのランウェイを舞台に、『TGC熊本』初パフォーマンスで魅せる。さらに、2024年12月22日に最終回を迎えた『海に眠るダイヤモンド』、現在放送中の『御上先生』と、日曜劇場に2作品連続で出演する若手女優で、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つ安斉星来、JAEJOONG(ジェジュン)がプロデュースする、日本人2人、タイ人1人、韓国人4人からなる多国籍の7人組グローバルガールズグループで、1st EP『SAY MY NAME』のタイトル曲『WaveWay』のMV再生回数が、公開後約1週間で1000万回超え、3月13日には、2nd EP『My Name Is…』のリリースを控えるSAY MY NAMEのリーダー・HITOMIがゲストモデルに決定。その他、MCには『TGC熊本』2開催連続で、情報・バラエティ番組への出演をはじめ、映画、舞台とマルチに活躍するウエンツ瑛士が就任した。2025年に10周年を迎えるブランドで、“クチュールカジュアル”をキーワードに、カジュアルながらもクチュール感があり、シンプルながらも大人キレイに着こなせる洗練されたアイテムを提案するAND COUTURE(アンドクチュール)が、『TGC熊本2019』以来、約6年ぶりにTGC熊本に登場。さらに、TGC熊本2開催連続での登場となる、藤田ニコルがディレクションし、どこか可愛く、どこかヘルシーで、ファッションを楽しみたい日にとっておきのプラスを提供するCALNAMUR(カルナムール)と、前回のTGC熊本にて初のファッションショーを披露した、株式会社古荘本店が運営する、2024年1月に誕生した熊本産まれ(Made in kumamoto)のオリジナルファッションブランドで、服を消費財ではなく、可能な限り自分たちの産まれた土地=産土=熊本から服づくりを行うことを根っ子に、“長く愛せる日本の服”をブランドコンセプトとし、日本的な美しさとインパクトを漂わせる、性別と年齢を超えたジェンダーレス、エイジレスの服を展開するubusuna(ウブスナ)の2ブランドも。加えて、大人のハイエンドカジュアル・AULA AILA(アウラアイラ)、世の中のスタンダードが進化していく中で、古いものが持つスタイルとカルチャーの美点はそのままに、過去に縛られず、新しく新鮮なデザイン“NU STANDARD”を提案するAZUL BY MOUSSY(アズールバイマウジー)、2025年に15周年を迎えるブランドで、ファッションの最先端=MODEを牽引し続けているEMODA(エモダ)。そして、“LADY CONSCIOUS”をコンセプトに、ボディラインを美しく魅せるシルエットをベースに上品な色気と自信に満ちた華やかさを感じさせるLADYスタイルを提案するLIP SERVICE(リップサービス)、そして、“REAL GIRLʼS CLOTHING”をテーマに、時代の変化に合わせながらリアルな女の子のストリートスタイルを提案し続けている人気ブランド・X-girl(エックスガール)の5ブランドがTGC熊本に初登場する。(modelpress編集部)イベント名称:麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025)開催日時:2025年4月12日(土)開場12:00 開演13:30 終演18:00(予定)会場:グランメッセ熊本(〒861-2235 熊本県上益城郡益城町福富1010)ゲストモデル:安斉星来、池田美優、梅田みゆ(CUTIE STREET)、大峰ユリホ、岡崎紗絵、景井ひな、加藤ナナ、川口ゆりな、菊池日菜子、雑賀サクラ、さくら、立花琴未(CANDY TUNE)、田鍋梨々花、月足天音(FRUITS ZIPPER)、鶴嶋乃愛、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、ねお、野咲美優、林芽亜里、HITOMI(SAY MY NAME)、藤田ニコル、ブリッジマン遊七、古澤里紗(CUTIE STREET)、本田紗来、MINAMI、村上愛花、村川緋杏(CANDY TUNE)、村瀬紗英、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、莉子 他 ※50音順モデル:金澤亜美(僕が見たかった青空)、谷崎早耶(≠ME)、ののか、福山絢水、吉本此那(僕が見たかった青空)、米澤りあ、りんか 他 ※50音順ゲスト:小方蒼介、おかのやともか、柏木悠(超特急)、倉田瑛茉、駒木根葵汰、小宮璃央、しなこ、スザンヌ、とうあ、樋口幸平、BAEKSEUNG(EPEX)、ペルピンズ、本田響矢、MU(EPEX)、村重杏奈、よしあき&ミチ 他 ※50音順メインアーティスト:&TEAM、CUTIE STREET、Toua、Hi-Fi Un!corn、FRUITS ZIPPER、僕が見たかった青空、『ユイカ』 他 ※50音順MC:ウエンツ瑛士 他【Not Sponsored 記事】