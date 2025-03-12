³¨ËÜ¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤2¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ
¡¡³¨ËÜ¥Ê¥Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¡¡¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡×2¼ï¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬3·î11Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¸«¤ë
¡¡¥í¥ó¥°¥»¥éー³¨ËÜ¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¥¿¥ª¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£³ó¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤ËÊØÍø¤ÊÌó25¡ß25cm¤Î¥µ¥¤¥º¡£¥µ¥¤¥º´¶¤â²Á³Ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡¡ÊÁ¤Ï2¼ïÎà¡£É½»æ¤Î¤ª¤Ð¤±¤¬¤É¤É¤ó¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Ð¤±ÊÁ¡×¤Ï¡¢±ï¤Î¿§¤¬ÇØÉ½»æ¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥ëー¤ÊÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î¡ÖÂç½¸¹ç¡×ÊÁ¤Ï¡¢³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤®¤å¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢³Ú¤·¤¯¤ÆìÔÂô¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë