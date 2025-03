ÃíÌÜ¤Î¿·Å¹¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡ª 2·î¤Î¡ÖNew Open News¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、2月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2025年2月1日〜2月28日

【10位】BISTRO H(東京・西荻窪)

第10位は、2025年1月、西荻窪駅から徒歩約2分のところにオープンした「BISTRO H」です。

BISTRO H 写真:お店から

【9位】酒肴 佐々山(東京・田原町)

<店舗情報>◆BISTRO H住所 : 東京都杉並区西荻北3-31-16 川端ビル 1FTEL : 050-5595-5385

第9位は、2024年12月、田原町駅から徒歩2分ほどの場所にオープンした、創意工夫を凝らしたおいしい料理とお酒のペアリングコースが楽しめる「酒肴 佐々山」です。

酒肴 佐々山 出典:ハラミ串さん

【8位】スタンド 流転(大阪・天満)

<店舗情報>◆酒肴 佐々山住所 : 東京都台東区寿2-4-8 妙見屋ビル 1FTEL : 090-3384-2022

第8位は、2024年10月、天満駅と天神橋筋六丁目駅の真ん中、それぞれ徒歩約5分のところにオープンした、立ち飲み酒場「スタンド 流転(るてん)」。天神橋筋から浪花町方面へ路地を入ると見えてくるネイビーの店構えが目印です。

スタンド 流転 写真:お店から

【7位】神田きくかわ 第一ホテル東京店(東京・内幸町)

<店舗情報>◆スタンド 流転住所 : 大阪府大阪市北区浪花町3-6TEL : 050-5595-2669

第7位は、2024年12月、日比谷駅と新橋駅からそれぞれ徒歩2分ほど、内幸町駅から徒歩3分ほどの場所にある「第一ホテル東京」内にオープンした江戸前うなぎ店「神田きくかわ 第一ホテル東京店」。1947年に神田の地で創業した「神田きくかわ」は、厳選したうなぎを使い、独自の調理法で高品質なうなぎ料理を提供し続けている老舗です。

神田きくかわ 第一ホテル東京店 写真:お店から

【6位】flour+water 横浜(神奈川・横浜)

<店舗情報>◆神田きくかわ 第一ホテル東京店住所 : 東京都港区新橋1-2-6 第一ホテル東京 B1FTEL : 050-5595-1848

第6位は、2025年1月、横浜駅から徒歩4分ほどの場所にオープンした、中目黒や虎ノ門で大人気のベーカリー・カフェ「flour+water」の姉妹店、「flour+water 横浜」です。

flour+water 横浜 写真:お店から

【5位】麻布台 粋 稲葉(東京・麻布台)

<店舗情報>◆flour+water 横浜住所 : 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-5TEL : 050-5595-6683

第5位は、2024年12月、麻布台ヒルズ タワープラザ3階にオープンした「麻布台 粋 稲葉(すい いなば)」。「食べログ 日本料理 TOKYO 百名店」にも選出されている和食の名店「銀座 稲葉」の姉妹店です。

麻布台 粋 稲葉 写真:お店から

【4位】d’une rarete(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆麻布台 粋 稲葉住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 3FTEL : 050-5595-2001

第4位は、2024年12月、麻布十番駅から徒歩4分ほどの場所に移転オープンした、表参道骨董通りで多くのパン好きから愛されていた「d’une rarete」です。

d’une rarete 写真:お店から

【3位】ROMII DONUT STORE 横浜店(神奈川・黄金町)

<店舗情報>◆d'une rarete住所 : 東京都港区南麻布1-5-6TEL : 050-5595-2021

第3位は、2024年12月、京急本線・黄金町駅から徒歩約2分のところにオープンした、ドーナツ専門店「ROMII DONUT STORE(ロミー ドーナツ ストア)横浜店」です。

ROMII DONUT STORE 横浜店 写真:食べログマガジン編集部

【2位】CHERMSIDE 原宿竹下通り店(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆ROMII DONUT STORE 横浜店住所 : 神奈川県横浜市中区末吉町3-66 横浜SKビル 1FTEL : 045-900-0463

第2位は、2025年1月、明治神宮前駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした、ボリューミーなサンドイッチを提供する「CHERMSIDE 原宿竹下通り店」です。

チャームサイドサンドイッチ 原宿竹下通り店 出典:浜崎龍さん

【1位】中華そば しば田(東京・狛江)

<店舗情報>◆チャームサイドサンドイッチ 原宿竹下通り店住所 : 東京都渋谷区神宮前1-6-8 2FTEL : 070-8577-5704

第1位に輝いたのは、2024年9月、狛江駅から徒歩1分ほどの場所に移転オープンした、淡麗ラーメンの名店「中華そば しば田」です。

中華そば しば田 出典:sanokuniさん

<店舗情報>◆中華そば しば田住所 : 東京都狛江市元和泉1-8-12TEL : 03-5761-9048

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね。

文:食べログマガジン編集部

