°Â³ÚÃèÅÍ¡¡¥×¥í¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÆ»¤Ø¡ÖÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¡Äº£½Õ¤ËÀéÍÕ¡¦È¬ÀéÂå¹âÂ´¶È¡¢¿ÊÏ©¸ì¤ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°ÃË»ÒÊ£¹ç¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î°Â³ÚÃèÅÍ¡Ê£Ê£Ó£Ï£Ì¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£º£½Õ¡¢ÀéÍÕ¡¦È¬ÀéÂå¹â¤òÂ´¶È¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì¿Í¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Î£¹·îº¢¡¢·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë£±£¸ºÐ¡£°Â³Ú¤Ï¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¶¥µ»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¼Ô¡¢°Â³ÚÃèÅÍ¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÇÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶¥µ»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£·è¿´¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢À¸³¶¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°Â³Ú¤Ï£²·î£²Æü¤Î¥Ü¥ë¥À¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡¢£²Æü¤Î¥ê¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç½éÍ¥¾¡¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆ±Ç¯¤Ç¤Î¡È£²´§¡É¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤âÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£