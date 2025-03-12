¡ÚÆÃ¼ìº¾µ½¡ÛSNS¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÄÌ¤¸¤¦¤½¤ÎÅê»ñ¤äÉû¶È´«Í¶¡ÄÂ¿³Û¸½¶â¤À¤Þ¤·¼è¤ë»ö·ï¸©Æâ¤ÇÁê¼¡¤®È¯³Ð(ÀÅ²¬)
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¡¢Åê»ñ¤äÉû¶È¤Î´«Í¶¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤ê¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬Áê¼¡¤®È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯12·î¾å½Ü¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¶â¤Ø¤ÎÅê»ñ´«Í¶¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯2·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Áê¼ê¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸½¶â·×Ìó1300Ëü±ß¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢·Ù»¡¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖSNS¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤äÉû¶È¤Î´«Í¶¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£