µþ¸ý¹É¿Í¡Öº£¤Þ¤Ç°ìÈÖ¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÄÀ¤³¦ÀïÁ°Æü·×ÎÌ¡¡£×£Â£Ï²¦¼Ô¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤ËÄ©Àï
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£°¡¦£¸¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡½µþ¸ý¹É¿Í¡Ê£³·î£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡ÊÄë·ý¡¿ÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤«¤é£²£°£°¥°¥é¥à·Ú¤¤£µ£°¡¦£¶¥¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé£±£´°Ì¡¦µþ¸ý¹É¿Í¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤Ïµ¬ÄêÂÎ½Å¤Á¤ç¤¦¤É¤Î£µ£°¡¦£¸¥¥í¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï£²£¶ºÐ¤Î¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤¬£¸¾¡¡Ê£¶£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡¢£³£±ºÐ¤Îµþ¸ý¤¬£±£¹¾¡¡Ê£±£²£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£
¡¡µÇ°»£±Æ¤Î¤¢¤È¡¢£±£´ÉÃ´Ö¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤ÇÆ®»Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤Èµþ¸ý¡££²£°£²£²Ç¯£±£±·î¡¢Åö»þ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿µþ¸ý¤Ï¡¢£×£Â£Ã²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£Â£Í£Â¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ê£·²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£²Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¡¢£±£°ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Àï¡£¡ÖÂÎ½Å¤òºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿µþ¸ý¡£¥Õ¥é¥¤µé¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤«¤é£µÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¤É¤ì¤À¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤À¡Ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£À¤³¦Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊ¿¾ï¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£±·î¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¤¢¤¤Þ¤Ã¤¯¤¹¡×°¡´õ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¡Ö£²Ç¯¾¯¤·¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£É×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤ÇÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµþ¸ý¡£¸ºÎÌ¿©¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¡¢ºÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ê¥Ñ¥é¥¹¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤Ë¡ËÉé¤±¤Æ¡¢Àã¿«¤·¤Æ¡Ä¡£¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµþ¸ý¡£¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤Ï»Ë¾å£¸¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£