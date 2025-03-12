¥±¥ó¥³¥Ð¡¡ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¤Ï¼ò¤ÎÀÊ¤Ë¡ÖÅÓÃæ¤Ç±ü¤µ¤ó¸Æ¤Ö¡×¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤¤¤¦¤«¡¢°¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê52¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×ÎéÆó¡Ê53¡Ë¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡¢Âçºå¤Îµï¼ò²°¤Ç¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿ÎéÆó¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹ë²÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö²¶¤é¤È¤ª¤ë¤È¤¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÆÅìµþ¤Ç¤ÎÎéÆó¤Î°û¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçºå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¢¤ë¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖÅÓÃæ¤Ç±ü¤µ¤ó¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤¤¤¦¤«¡¢°¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎéÆó¡¢º£¤Î±ü¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢180ÅÙ¿Í´ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡È²Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡©²ñ¤¤¤¿¤¤¡É¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ÈÂ²¤òÅ®°¦¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼ò¤ÎÀÊ¤ËºÊ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¡ØÃæÀî²È¡Ù¤È¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÆüµ¢¤ê¤·¤Æ¡£¡ÈÌ¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅ®°¦¤Ã¤×¤ê¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£