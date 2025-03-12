¤ª³°»þÂå¡¢¥Ë¥ã¥óÂÀ¤¯¤ó¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´î¼¡Ïº¤¯¤ó¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§Ãã¥È¥éÇ­¤Î¥Ë¥ã¥óÂÀ¤È¥­¥¸¥·¥í¤Î´î¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

X¡ÊµìTwitter¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦Ãã¥È¥éÇ­¤Î¥Ë¥ã¥óÂÀ¤¯¤ó¤È¥­¥¸¥·¥í¤Î´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ê@awpgmdj¡Ë¤Ï¡¢¸µÊÝ¸îÇ­¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¹¸ü¤Ç°¦¤é¤·¤¤´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¾Ð´é¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Êó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¡ÄÇ­¤µ¤ó¤Ï¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª

¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÝ¸î¤Ø¤Î·èÃÇ

´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¯¤È´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤¬²È¤Î¼þ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¹¤°¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤ë¤ÈºÇ½é¤Ï¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢È¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Äº¢¤«¤é¤Ï¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±«¤ÎÆü¤Ï¥«¡¼¥Ý¡¼¥È¤Î²¼¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤ÏÄí¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

2022Ç¯5·î13Æü¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Êó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È³°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤¤¤ËÊÝ¸î¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤â¤¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¤¬´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤´ÈÓ¤¢¤²¤ë¤è¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡ª¡×

¤½¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È¾Ç¯¤«¤±¤ÆÃÛ¤­¾å¤²¤¿¿®Íê´Ø·¸¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤ÏÌÂ¤ï¤º¸¼´Ø¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¿·¤·¤¤À¸³è¡¢ÌëÌÄ¤­¤¬Â³¤¤¤¿Æü¡¹

¤ª·Þ¤¨¤·¤¿Åö½é¡¢¿äÄê2ºÐ¤À¤Ã¤¿´î¼¡Ïº¤¯¤ó¡£¤Þ¤ºÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤ÏÇ­Çò·ìÉÂ¤ÈÇ­¥¨¥¤¥º¤Î¸¡ºº¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¤Ï³ÖÎ¥¤¬É¬Í×¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»îÎý¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö³ÖÎ¥Ãæ¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÌëÌÄ¤­¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡Ä¡£ÌÄ¤­À¼¤¬ËÜÅö¤Ë¥«¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÇ­¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×

¼ä¤·¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¤¬Æ±¤¸Éô²°¤Ç¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤ÎÌëÌÄ¤­¤Ï½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î´ê¤¤

¤«¤Ä¤Æ³°¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤Î¼ª¤äÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾»Ä¤È¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤Ï²á¹ó¤Ç¡¢Ç­¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¿©¤ÙÊª¤òÃµ¤·¡¢²ø²æ¤äÉÂµ¤¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤ª³°¤ÇÊë¤é¤¹Ç­¤Î¼÷Ì¿¤Ï3¡Á5ºÐ¤ÈÊ¹¤­¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤½¤Î¼÷Ì¿¤Ï¤°¤ó¤È¿­¤Ó¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶­¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

º£¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤À´î¼¡Ïº¤¯¤ó¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¯²¹¸ü¤ÊÀ­³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤¬²ÈÂ²¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¿©Âî¤Î¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷Ãæ¤Ïµ¤¤¬È´¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤­¡¢Àº°ìÇÕ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×

¥Ë¥ã¥óÂÀ¤¯¤ó¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤â³Ø¤Ó¡¢´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²È¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¶Ã¤­¤Ç¤¹¡£

¡ÖËèÆü´é¤òÉï¤Ç¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£½ë¤¤²Æ¤â´¨¤¤Åß¤â¡¢³°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿¤È»×¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¦¤Á¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

¸½ºß¡¢´î¼¡Ïº¤¯¤ó¤Ï4ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆ·¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¿®Íê¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë