Sansanは3月12日、同社の名刺アプリ「Eight」が提供するカード型デジタル名刺「My Eight Card」と、Photosynthの「Akerun入退室管理システム」との連携を開始したと発表した。これにより、My Eight Cardは名刺機能に加え、Akerunを用いたオフィスの施錠・解錠を行うスマートキーとしても利用可能となる。​My Eight Cardを利用した、オフィスの解錠の体験イメージ