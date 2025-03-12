¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > EU¡¡£´·î£±Æü¤ËÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë EU¡¡£´·î£±Æü¤ËÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë EU¡¡£´·î£±Æü¤ËÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë 2025Ç¯3·î12Æü 14»þ13Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© EU¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇÂç£²£¶£°²¯¥æー¥í¤ÎÊÆ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò·×²è¡£ ¾ï¤Ë¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤½Á»ÑÀª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹ ²¤½£³ô¡¡½ªÃÍ¡¡Â·¤Ã¤ÆÂçÉý°Â ¥×ー¥Á¥ó»á¤Ï¡ÖºÇÂç¸Â¡×¤ò¤¢¤¨¤ÆÍ×µá¡¢¾ùÊâ¤Î°Õ»×¤Ê¤¤－À¾Â¦Åö¶É¼Ô¡á¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°