¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡À¾Éð¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯3·î12Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë

¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£ÂçÌò¤Ø¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î155¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£

¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ´¶¤òÈ´¤¤¤¿¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÏÊÜ¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤¡£

¡¡4²ó1»à¤Ç¤Ï3ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤ò153¥­¥í¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£4²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤Û¤Ü´°àú¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£