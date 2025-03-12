À¾Éð¤Î³«ËëÅê¼ê¡¦º£°æÃ£Ìé¤Ï28ÆüÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ØËüÁ´¡¡4²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¡4ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ò155¥¥í¤Ç»°¿¶»Â¤ê
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡À¾Éð¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯3·î12Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£ÂçÌò¤Ø¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ò¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î155¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ´¶¤òÈ´¤¤¤¿¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÏÊÜ¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤¡£
¡¡4²ó1»à¤Ç¤Ï3ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤ò153¥¥í¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£4²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤Û¤Ü´°àú¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£