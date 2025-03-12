ÃæÅÓ¼Ò°÷¤âÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤·¤¿Æþ¼Ò¼°¤Î³«ºÅ¤â¡ªPLANT¡Ö2025Ç¯Æþ¼Ò¼°¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

PLANT¤Ï¡¢2025Ç¯Æþ¼Ò¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

 

PLANT¡Ö2025Ç¯Æþ¼Ò¼°¡×

 

Æü»þ¡¡¡§2025Ç¯4·î1Æü(²Ð) 10:00¡Á10:40

²ñ¾ì¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒPLANT¡¡ËÜ¼Ò 1F Quattro Valley(¥¯¥¢¥È¥í¥Ð¥ì¡¼)

½ÐÀÊ¼Ô¡§¿·Â´¼Ò°÷8Ì¾

ÃæÅÓ¼Ò°÷32Ì¾

¹ç·×¡¡40Ì¾

¼°¼¡Âè¡§³«¼°¤Î¼­¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò°§»¢¡¢¿·Â´¼Ò°÷¾Ò²ð¡¢ÃæÅÓ¼Ò°÷¾Ò²ð¡¢

Ìò°÷¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¾Ò²ð¡¢ÊÄ¼°¤Î¼­

 

PLANT¤Ï¡¢2025Ç¯Æþ¼Ò¼°¤ò³«ºÅ¡£

Æ±¼Ò¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¡¦Â¿ÍÍÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈÊý¿Ë¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¡¢½¾¶È°÷¤Î¼«Î§Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·»Ù±ç¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Â¿ÍÍÀ­¤òÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢2021Ç¯¤è¤ê¿·Â´¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃæÅÓ¼Ò°÷¤âÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤·¤¿Æþ¼Ò¼°¤Î³«ºÅ¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨2021Ç¯¡¢2024Ç¯¤ËËÜ¼Ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£

²¼µ­1F¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·Æþ¼Ò¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú²ñ¾ì¡ÛËÜ¼Ò1F Quattro Valley

(2021Ç¯¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü)

¡Ú²ñ¾ì¡ÛËÜ¼Ò1F¡¡Quattro Valley

¡Ú»²¹Í¡ÛËÜ¼Ò2F BOSTON TOWN

(2024Ç¯¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü)

¡Ú»²¹Í¡ÛËÜ¼Ò2F¡¡BOSTON TOWN

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ÃæÅÓ¼Ò°÷¤âÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤·¤¿Æþ¼Ò¼°¤Î³«ºÅ¤â¡ªPLANT¡Ö2025Ç¯Æþ¼Ò¼°¡× appeared first on Dtimes.