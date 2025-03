ÃæÅÓ¼Ò°÷¤âÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤·¤¿Æþ¼Ò¼°¤Î³«ºÅ¤â¡ªPLANT¡Ö2025Ç¯Æþ¼Ò¼°¡×

PLANTは、2025年入社式を開催します。

PLANT「2025年入社式」

日時 :2025年4月1日(火) 10:00〜10:40

会場 :株式会社PLANT 本社 1F Quattro Valley(クアトロバレー)

出席者:新卒社員8名

中途社員32名

合計 40名

式次第:開式の辞、代表取締役挨拶、新卒社員紹介、中途社員紹介、

役員・執行役員紹介、閉式の辞

同社は、人的資本・多様性に関する取組方針として従業員が安心して働け、従業員の自律的な成長を促し支援できる環境づくりを目指しています。

また、多様性を組織の力へ繋げていくため、様々な経験を持つ多様なキャリア人材の採用を積極的に行い、2021年より新卒社員のみならず、中途社員も対象者とした入社式の開催をいたしています。

※2021年、2024年に本社リノベーションを実施。

下記1Fのスペースを使用し入社式を開催します。

【会場】本社1F Quattro Valley

(2021年にリノベーションを実施)

【会場】本社1F Quattro Valley

【参考】本社2F BOSTON TOWN

(2024年にリノベーションを実施)

【参考】本社2F BOSTON TOWN

