ºÇ¿·¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤È¤â¹â¤¤¸ß´¹À­¤ò¼Â¸½¡ªTCL JAPAN ELECTRONICS¡ÖQ85H Pro¡×¡ÖQ75H¡×¡ÖQ65H¡×

TCL JAPAN ELECTRONICS「Q85H Pro」「Q75H」「Q65H」

TCL JAPAN ELECTRONICSは、映画館のような立体音響を実現する新世代サウンドバー「Q85H Pro」「Q75H」「Q65H」の3製品を、2025年4月1日よりGREEN FUNDINGにて先行支援受付を開始。

TCLのサウンドバー最新シリーズは、映画やゲーム、音楽体験を新たな次元へと引き上げます。

新開発の「RayDanzテクノロジー」に加え、Dolby Atmos & DTS:Xを搭載し、より臨場感のあるサウンドを提供します。

加えて、HDMI 2.1 & eARC対応で最新のゲーム機とも高い互換性を実現します。

また、クラウドファンディング限定の最大約54%OFFで商品を入手できる特別支援価格を設定予定です。

(価格詳細は公開後プロジェクトページを確認してください)

■プロジェクト開始予定日:2025年4月1日(火)

※最新情報は随時ティザーページにて更新します

【TCLについて】

TCLは、中国発で世界屈指の総合家電製品メーカーです。

TCLは、日々のイノベーションにより、お客様方の「クリエイティブライフ」を支える商品を提供し続けることに創業以来心がけています。

そして、ネットワーク動画再生技術および、TCLグループ内製の液晶パネルの先端技術を活かした高品質の液晶テレビをお客様へお届けしています。

