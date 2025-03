CHITOÎ¨¤¤¤ëBAD IDEA¤È ½é¥³¥é¥Ü¡ªUnited Athle¡ÖPOP UP STORE¡×

United Athle (ユナイテッドアスレ)が、CHITO率いるBAD IDEAとの初コラボレーションを実現させ、2025年3月22日(土曜)・23日(日曜)の2日間限定でPOP UP STOREを開催します。

United Athle「POP UP STORE」

会場 : THE PLUG

所在地 : 東京都渋谷区神宮前6-12-9 1F

期間 : 2025年3月22日(土曜)・23日(日曜)

営業時間 : 12時〜19時 ※最終日は18時までの営業

販売元 : enone tokyo inc.

United Athle (ユナイテッドアスレ)が、CHITO率いるBAD IDEAとの初コラボレーションを実現させ、2025年3月22日(土曜)・23日(日曜)の2日間限定でPOP UP STOREを開催。

T-shirtやLong Sleeve T-shirt、ジップパーカなど、多数の商品が各日共に数量限定で販売されます。

■商品一例

T-shirt 6,600円(税込)

M〜XL

United Athle presents BAD IDEA by CHITO 2

Long Sleeve T-shirt 7,700円(税込)

M〜XL

United Athle presents BAD IDEA by CHITO 3

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post CHITO率いるBAD IDEAと 初コラボ!United Athle「POP UP STORE」 appeared first on Dtimes.