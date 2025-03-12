¡ÖÈøÀ¾¤Î±ÉÍÜ¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡× ÈïºÒÃÏ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥ ´ÊÊØ¡¦±ÉÍÜ¶¯²½¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥¢
ÈøÀ¾¿©ÉÊ¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½ê¤Î±ÉÍÜÌäÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡ÖÈøÀ¾¤Î±ÉÍÜ¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡¡¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¤ò3·î31Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í°åÌô´ðÈ×¡¦·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¤Î´Æ½¤¤òÆÀ¤Æ³«È¯¡£3¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¡ÊÆÃÄê¸¶ºàÎÁÅù28ÉÊÌÜ¡ËÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤é¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤âÄÉµá¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤ÇÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£ËÁÆ¬¡¢»ÔÀî¿²ð¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÏÈó¾ï¿©¤ò¼çÎÏ¤ËÅ¸³«¤·¡¢ÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñÀ¸³è¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¿©»ö¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤¬¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¾¦ÉÊÀß·×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¡ØÈøÀ¾¤Î±ÉÍÜ¡Ü¡Ù¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥ºÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Æ½¤¤·¤¿Æ±¸¦µæ½ê¤ÎÄÚ»³¡Ê³Þ²¬¡Ëµ¹Âå¹ñºÝºÒ³²±ÉÍÜ¸¦µæ¼¼Ä¹¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¿©Íß¸ºÂà¤ä¹â·ì°µ¡¢ÈîËþ¤Ê¤É¿©¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢»Ù±çÊª»ñ¤Ç¿©ÎÁ¤ä¿å¤¬½ÅÊõ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤ªÅò¤â»È¤ï¤Ê¤¤Ä´ÍýÉÔÍ×¤Î´ÊÊØ¿©ÉÊ¤äÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÊä¤¨¤ë¿©ÉÊ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¸½ÃÏ¤ËÆÏ¤¯¿©ÉÊ¤Ï¹òÎà¤Ê¤É¤ËÊÐ¤ê¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤â·ç¤±¤ë¡£¡ÖÈïºÒÃÏ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤¿¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÊäµë¤Ç¤¤ëÈó¾ï¿©¤ÏÉ¬Í×¡£¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÈøÀ¾¤Î±ÉÍÜ¡Ü¡¡¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¡£ºÌ¤êÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤¬¹á¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¡ÊÆÃÄê¸¶ºàÎÁÅù28ÉÊÌÜ¡Ë¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£1¿©Åö¤¿¤ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï10¡¦9g¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó3¼ï¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1Æü¤Î1/3¿©Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£Ä´Íý¤ÏÇ®Åò¤Ç15Ê¬¡¢¿å¤Ç60Ê¬¡£
°ËÆ£½¨Ï¯¼èÄùÌò¾¦ÉÊ³«È¯ÉôÄ¹¡ÊÆ±±¦¡Ë¤Ï¡ÖÄ¹´ü²½¤¹¤ëÈòÆñ½êÀ¸³è¤Ç¤â·ò¹¯Èï³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ëºÒ³²¿©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£·ò¾ï¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À¼À´µ¤ä½¡¶µÅª¤Ë¿©À©¸Â¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÁªÄê¤Ï¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ÄÚ»³¡Ê³Þ²¬¡Ë¼¼Ä¹¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¡£µû²ðÎà¡¦ÃÜÆùÎà¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»¤Ë¤Ï¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤òÁªÂò¤·¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤è¤ëÌ£¤Å¤¯¤ê¤ò¹©É×¤·¤¿¡£ÅòÎÌ¤ò140ml¤ÈÄÌ¾ïÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤é¤·¤¤¤«¤¿¤á¤Î¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾ÞÌ£´ü´Ö¤Ï5Ç¯6¤«·î¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï100g¡Ê¤Ç¤¤¢¤¬¤êÎÌ¡§240g¡Ë¡¢¾®Çä²Á³Ê¤Ï460±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
3·î31ÆüÈ¯Çä¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÎµµÅÄÀ½²Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡½¡¢¼«¼£ÂÎ¤äBCPÂÐºö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±Å¸³«Í½Äê¡£
°ìÊý¡¢ÄÚ»³¡Ê³Þ²¬¡Ë¼¼Ä¹¤ÏÆüËÜÈ¯¤ÎºÒ³²¿©¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ¤³¦É¸½à¤ÎISOµ¬³Ê¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¾Ò²ð¡£16¤«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤âºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¹ñ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËÉºÒ¤Î·Ð¸³¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¼çÆ³Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÀ¤³¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£