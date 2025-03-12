WBC²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ö°µÅÝ¤¹¤ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡×WBA²¦¼Ô¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ¤È¤ÎÅý°ìÀï¤ØÁ°Æü·×ÎÌ¥Ñ¥¹
¡¡¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¶½¹Ô¡ÖU¡ÝNEXT¡¡BOXING¡¡2¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBC¡¦WBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤ÏWBC²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡¢24¾¡15KO1ÇÔ¡Ë¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê200¥°¥é¥à·Ú¤¤50.6¥¥í¡¢WBA²¦¼Ô¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡Ê29¡áÁÒÉß¼é°Â¡¢21¾¡11KO2ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤¬100¥°¥é¥à¥¢¥ó¥À¡¼¤Î50.7¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¥ê¥ß¥Ã¥È48.9¥¥í¤Î¡Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤Ö³Ú¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ËÀ¼¤¬½Ð¤ë¤·Êâ¤±¤ë¡£¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ÎÂÎÄ´¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸½µé2ÀïÌÜ¤Ç¸ºÎÌ¤¬¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ¤ÈÌó14ÉÃ¡¢»ëÀþ¤ò¸òºø¤µ¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï°®¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¡Ê11Æü¡Ë¤è¤ê¤Ï¡ÊËË¤¬¡Ë¤³¤±¤¿¤·¡¢¤Þ¤¢¡¢¤ä¤»¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö°µÅÝ¤¹¤ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÅÝ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡£ÌµÍý¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¾¡¤Á¤ËÅ°¤¹¤ë¡©¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀï¤¤Êý¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¾¡Éé¥á¥·¤Ï¼«¤éÄ´Íý¤¹¤ë¡ÖÅâÍÈ¤²Äê¿©¡×¤À¡£·×ÎÌ¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¹ñ»º¤Î¥È¥ê¤â¤âÆù500¥°¥é¥à¤ò¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¡£¤ß¤½½Á¤Ï¥«¥Ë¤Ç¥À¥·¤òÍÑ°Õ¡£°ÊÁ°¤Î·×ÎÌ¸å¤Ï¹âµéµíÆù¤ä¥¦¥Ê¥®¤Ê¤É¤òÀÝ¼è¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¥¦¥Ê¥®¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È¥¶Äê¿©¡É¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¡£¤µ¤é¤ËÀõÁð¤Ç¿Íµ¤¤ÎËõÃã¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤«¤é¡¢1Ëü5000±ß¤Î¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò¼è¤ê´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿©¡×¤Ø¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËËüÁ´¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦¡£