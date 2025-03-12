¼Â¤Ï´ª°ã¤¤¤Ë¤è¤ëË½Áö¡ª¡©¹¾¸Í»þÂå¡ÖÂç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð¡×¤ÏÀµµÁ¤É¤³¤í¤«Ì±½°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÌÂÏÇ¤ÎºÒ³²¤À¤Ã¤¿¡Ú¸åÊÔ¡Û
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤ÏÂç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎËªµ¯¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï´ª°ã¤¤¤Ë¤è¤ëË½Áö¡ª¡©¹¾¸Í»þÂå¡ÖÂç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð¡×¤ÏÀµµÁ¤É¤³¤í¤«Ì±½°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÌÂÏÇ¤ÎºÒ³²¤À¤Ã¤¿¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÂç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¸åÀ¤¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç±öÊ¿È¬Ïº¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
Íð¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Îµ¬ÌÏ
Â¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤Ë¡ÖµÁµó¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÍð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿É¾²Á¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¸«¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÈï³²¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÂçµ²ñ¼¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÀ¤Áê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÉâÀ¤¤ÎÍÍÍ¡Ù¤È¤¤¤¦»ËÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÄ®¤Ê¤«¤òÊâ¤±¤ÐÉ¬¤º²î»à¼Ô¤ò¸«¤ë¤·¡¢Æ»ÆÜËÙ¤äÆüËÜ¶¶¡¢ÆñÇÈ¿·ÃÏ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï»à³¼¤¬»³¤ÈÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¸¤¤Ë¶ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃëÌë¤È¤âÊª¤â¤é¤¤¤Î°¥¤ì¤ÊÀ¼¤¬»ÔÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¸ð¿©¤¬¸ð¿©¤ò½±¤¦¤Û¤É¤À¡£(ÃæÎ¬) ÉØ»Ò¤òÊú¤¤¤ÆÀî¤ËÅê¿È¤¹¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î»´¾õ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç±öÊ¿È¬Ïº°ìÇÉ¤ÏËªµ¯¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÊü¤Ã¤¿²Ð¤Ï3Æü´ÖÇ³¤¨Â³¤±¡¢Âçºä»ÔÃæ¤Î5Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë1Ëü8000¸®Í¾¤¬¾Æ¼º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÂçºä¤Î¿Í¸ýÌó36Ëü¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó7Ëü¿Í¤¬¾Æ¤±½Ð¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â270¿Í¤¬¾Æ»à¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Íð¸å¤Ë¤Ï±ÖÉÂ¤âÎ®¹Ô¤·¡¢ÊÌ¤ÎÊ¸¸¥¤Ë¤Ï¡ÖÏ»·îÃæ¡¢ÀéÆü¤ÎÊè½ê¤Ë¤ÆËèÆü¸Þ¡¢Ï»½½¿Í¤ò¾Æ¤¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç±ö¤é¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÉÙ¾¦¤Î²°Éß¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤¿¤á¡¢Íð¸å¤ÎÂçºä¤Ç¤ÏÊÆ²Á¤¬¹âÆ¤·¡¢Á°Ç¯¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¡¢µã¤¤ÃÌÌ¤ËËª¡¢¼å¤êÌÜ¤Ëã®¤êÌÜ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤ï¤ºÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
½îÌ±»ëÅÀ¤Ç¤ÎÉ¾²Á
°¦ÃÎ½ÊÆÁÂç¤Î²®¸¶ÂçÃÏ½õ¶µ¡Ê¶áÀ¤Ê¸³Ø¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÈÇÅýÀ©²¼¤ËÎ®ÉÛ¤·¤¿¡Ø¶áÀ¤¼ÂÏ¿¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç±ö¤ÎÍð¤ò¡ÖÀÖÈý²«¶Ò¤ÎÍð¤ÎÂ±¤Ë»÷¤¿¤ê¡×¤ÈÃæ¹ñ¡¦´ÁÂå¤ÎÈ¿Íð¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿°ìÊ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë²«¶Ò¤ÎÍð¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
Â¾¤Ë¤â¡Öáòáû¤Î°ìÃ¶¤ª¤³¤ê¤ÆÍðË·¤ÈÊÑ²½¤»¤·¡×¤Èµ¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Âç±ö¤ÎÍð¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈà¸Ä¿Í¤ÎË½È¯¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²®¸¶½õ¶µ¤Ï¡ÖÂç±ö¤ò¹¥°ÕÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢»ÄµÔ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ºîÉÊ¤µ¤¨¤¢¤ë¡£Âç±ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÁµó¤Ç¤â¡¢½îÌ±¤Ï²È¤äºâ»º¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¼ÂÏ¿¤Ë¤Ï¡¢½îÌ±¤ÎÅù¿ÈÂç¤Îµ¤»ý¤Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
µÁµó¤È¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼À¤É¾¤ÏÂç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð¤ò¡ÖµÁµó¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÂç±öÊ¿È¬Ïº½ªßá¤ÎÃÏ¡×¤ÎÈê¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
Á°ÊÔ¤Ç¤âÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿ÅìËÌÂç¤ÎÊ¿Àî¿·Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡ÖÌÀ¼£À¯ÉÜ¤ä¼«Í³Ì±¸¢±¿Æ°¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀï¸å¤ÎÎò»Ë³Ø¤â³¬µéÆ®ÁèÏÀ¤äÌ±½°»ËÅª»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£Íð¤Ï¡¢Ì±½°¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë·ã¤·¤¯¸¢ÎÏÈãÈ½¤ò¤·¤¿µÁµó¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë±ÑÍº»Ë´Ñ¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¼çµÁ¤äº¸Íã»Ë´Ñ¤¬°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢Åö»þ¤ÎÌ±½°¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤ò»ËÎÁ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯´ÑÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤áËëÉÜ¤äÄ®Êô¹Ô½ê¡¦ÉÙ¾¦¤ò¹¶·â¤·¤¿Âç±ö¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸«Êý¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬µÁµóÀâ¤ò±ç¸î¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢Èá»´¤ÊÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ë»ËÎÁ¤Ï¸Ü¤ß¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡ØÎò»Ë¤È¿ÍÊª20-ºÆÈ¯¸«¡ªÆüËÜ»Ë ºÇ¿·¸¦µæ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¡×¡ÙÊõÅç¼Ò (2024/10/7)
²èÁü¡§photoAC,Wikipedia