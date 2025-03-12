ÆýÁ£³°²Ê°å¤ËºÆ¤ÓÌµºáÈ½·è¡¡¼ê½Ñ¸å¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¡¡º¹¤·Ìá¤·¿³¤ÇÅìµþ¹âºÛ
¡¡¼ê½Ñ¸å¤Ë½÷À´µ¼Ô¤Î¶»¤ò¤Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½à¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÆýÁ£³°²Ê°å¤Î´Øº¬¿ÊÈï¹ð¡Ê49¡Ë¤Îº¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¡ÊÀÆÆ£·¼¾¼ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï12Æü¡¢Ìµºá¤È¤·¤¿°ì¿³¡¦ÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡Ú¿Þ²ò¡Û»ö·ïÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ÈÁÐÊý¤Î¼çÄ¥
¡¡´Øº¬°å»Õ¤Ï°ì¿³¤ÎÌµºá¤Î¸å¡¢¹âºÛ¤ÇµÕÅ¾Íºá¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤¬ÍºáÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢¿³Íý¤ò¹âºÛ¤Ëº¹¤·Ìá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Øº¬°å»Õ¤Ï2016Ç¯5·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶»¤Î¼ðáç¡Ê¤·¤å¤è¤¦¡Ë¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¶»¤ò¤Ê¤á¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Ëã¿ì¤«¤é¤Î³ÐÀÃ¤Ê¤É¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤¤ë°Õ¼±¾ã³²¡Ö¤»¤óÌÑ¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç½÷À¤¬¸¸³Ð¤ò¸«¤¿¡¢¤È¼çÄ¥¡£½÷À¤Î¶»¤«¤é°å»Õ¤ÈÆ±¤¸DNA¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¼êË¡¤Ê¤É¤Ë¡Ö¿®ÍêÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ì¿³¡¦ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¤»¤óÌÑ¤Î²ÄÇ½À¤òÇ§¤á¡¢DNA¤Ï¼ê½ÑÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ç°å»Õ¤ÎÂÃ±Õ¡Ê¤À¤¨¤¡Ë¤ÎÈôË÷¡Ê¤Ò¤Þ¤Ä¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ìµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬¤»¤óÌÑ¤òÈÝÄê¤·¤ÆÄ¨Ìò2Ç¯¤ÎµÕÅ¾Íºá¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï22Ç¯¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÉÔ¹çÍý¤À¤È¤·¤ÆÍºáÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢¹âºÛ¤Ë¿³Íý¤òº¹¤·Ìá¤·¤¿¡£
¡¡º¹¤·Ìá¤·¸å¤Î¿³Íý¤Ç¤ÏDNA¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡ºº¤Î¿®ÍêÀ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£°ì¿³¤ÎÌµºá¤Ë¡Ö¸í¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢±ôÉ®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¸¡ºº¤Î»ñÎÁ¤¬¾Ã¤·¥´¥à¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤¿À×¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¸¡ºº¼Ô¤È¤·¤ÆÉÔÀ¿¼Â¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈ½·è¤Ï¡Ö¸¡ºº¼êË¡¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ê³ØÅª¾Úµò¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤À¤¬¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏºÛ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÂÃ±Õ¤ÎÈôË÷¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿DNA¤ÎÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¡ÖÈôË÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤á¤¿ºÝ¤ËÉÕÃå¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢È½·è¤Ï¡Ö¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤Ï¸íº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂà¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö½÷À¤Ï¸¸³Ð¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿°ì¿³¤ÎÌµºáÈ½·è¤Ë¸í¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡È½·è¸å¤Ë²ñ¸«¤·¤¿°å»Õ¤Ï¡ÖÈ½·è¤ÏÅöÁ³¤Ç²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¤¡£°åÎÅ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢°åÎÅ¼ÔÂ¦¤â´µ¼ÔÂ¦¤â¼é¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ëÌµºáÈ½·è¤À¡£ÄÌ¾ï¤Î¿ÇÎÅ¹Ô°Ù¤¬2Ç¯¤Î¼Â·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Ï¤¤¤Þ¤âÌþ¤¨¤Ê¤¤¡£1Æü¤âÁá¤¯¡¢°å»Õ¤ò·º»ö¼êÂ³¤¤«¤é²òÊü¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¹â¸¡¤Î°ËÆ£±ÉÆó¼¡ÀÊ¸¡»ö¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÀººº¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¶â»ÒÏÂ»Ë¡Ë